'Мовики' для 'эдельвейсов': Порошенко привез штурмовикам дефицитные дроны последнего поколения

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 10 отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс" партию квадрокоптеров DJI Mavic 3 PRO.

Об этом Порошенко рассказал на своей странице в Facebook.

Степан Барна – депутат Тернопольского областного совета, экснародный депутат Украины, председатель Тернопольской ОГА в 2015-2019 гг., с 24 февраля 2022 на фронте. Сейчас Барна – сержант 10-й ОГШБр. Со своей бригадой он прошел самые горячие направления фронта, начиная от Киевщины и Житомирщины до окрестностей Бахмута Донецкой области.

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Третье поколение "Мавиков" очень любят в ВСУ – они легкие, быстрые и компактные. Потребность в них не уменьшается – на передовой это фактически расходящийся материал. Дроны предназначены прежде всего для разведки, но украинские военные научились оснащать их взрывными устройствами и часто используются как оружие для уничтожения вражеской техники и живой силы.

DJI Mavic 3 PRO оснащен тремя камерами, имеет мощную батарею, которая обеспечивает до 43 минут полета, может снимать и днем и ночью, передает видео на расстояние до 15 километров.

Степан Барна поблагодарил Порошенко за квадрокоптеры и сказал, что два из них хочет передать собратьям из Сил специальных операций: "Ибо им тоже очень нужно".

"Друг Степан Барна, удивлять - это твоя вторая профессия. Только послушайте, мы привезли Степану 5 "Мавиков" для работы его "Эдельвейса" в окрестностях Бахмута. А он, прямо во время передачи, отдал два из них для наших бойцов из ССО" , – рассказал Порошенко в соцсетях.

"Они делают одну работу – уничтожают врага. А у нас всех общая цель и достигнем ее, только если будем действовать вместе. А Степан показал – как делать это правильно. Единственное, что теперь нам придется акты приема-передачи переписывать", – смеется пятый президент .