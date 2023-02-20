"Москва хотела сделать нас колонией, но сломала зубы": в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Каждый год 20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни – участников Революции достоинства, погибших в борьбе с преступным режимом бывшего президента Украины Виктора Януковича. В этот день 2014 года противостояние достигло апогея – силовики открыли огонь по протестующим из огнестрельного оружия, за несколько часов убив 47 человек и ранив еще 68. Всего список погибших насчитывал 98 человек. Позже еще 20 скончались от полученных ранений.

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День Героев Небесной Сотни установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года. Каждый год в этот день в Украине проходят мероприятия поминального характера: минута молчания, молебны за погибшими, митинги... OBOZREVATEL следит в режиме онлайн за тем, как проходит этот день в 2023 году.

08:01. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный первым почтил память Героев Небесной Сотни. Он напомнил о высокой цене, которую украинцы платят за свободу и за цивилизационные ценности – как тогда, в 2013-2014 годах, так и сейчас – во время полномасштабного российского вторжения, и выразил уверенность в победе Украины.

"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем. Тогда, на рубеже 2013-2014-го, украинцы сделали свой цивилизационный выбор. Прямо с Майдана тысячи добровольцев ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", – написал Валерий Залужный.

08:28. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сделал заявление, отметив вклад погибших Героев Небесной Сотни в борьбу с российским империализмом.

"Герои Небесной Сотни отдали жизнь ради свободы Украины. Уже тогда Москва хотела сделать нас колонией, но сломала зубы. Наша миссия – лишить болото возможностей быть империей. Победим", – написал Андрей Ермак.

09:01. После общенациональной минуты молчания к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Он обратил внимание, что сегодня, как и 9 лет назад, украинцев всех возрастов и профессий из разных регионов объединяют общие ценности – самостоятельная, свободная и сильная, европейская и демократическая, независимая и целостная Украина.

"Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется. Сегодня мы чествуем героев, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства, – Героев Небесной Сотни. Людей всех возрастов. и профессий, разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей Защищая Украину сейчас, мы помним, что наша прочность и сила духа базируются на прочности и силе многих не казавшихся украинцев, которые мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила. Самостоятельная, свободная и сильная Украина, европейская и демократическая, независимая и целостная. И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину и украинцев! Героям Небесной Сотни!" – сказал Владимир Зеленский.

10:05. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память Героев Небесной Сотни возложением лампадок на Аллее Героев Небесной Сотни.

"Украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу. В трудные и определяющие моменты истории мы никогда не сдаемся и всегда проявляем храбрость и самоотверженность", – говорится в заявлении президента.

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