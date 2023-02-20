'Мы продолжаем борьбу и победим': Залужный почтил память Героев Небесной Сотни

Украина ежегодно 20 февраля чтит память Героев Небесной Сотни, заплативших наивысшую цену за цивилизационный выбор Украины, сделанный на рубеже 2013-2014 годов. С тех пор тысячи украинцев с оружием в руках отстаивают в бою свободу и ценности, которые для нашего государства жизненно важны.

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И пусть после 24 февраля 2022 года фронт растянулся на тысячи километров, борьба продолжается – и будет продолжаться до победы. Об этом в День памяти Героев Небесной Сотни написал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем", - отметил Залужный.

Он подчеркнул: на рубеже 2013-2014 годов, когда в центре Киева бурлила Революция Достоинства, украинцы сделали цивилизационный выбор, четко избрав европейский вектор развития и ценности свободного мира. И этот выбор наш народ до сих пор отстаивает с оружием в руках.

"Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - подчеркнул Залужный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в День памяти Героев Небесной Сотни почтил погибших и обратился к украинцам. В своей речи глава государства отметил, что за свободу и цивилизационный выбор Украины во время Революции Достоинства люди всех возрастов и профессий из разных регионов, но с одинаковыми и настоящими ценностями отдали жизнь за будущее своего государства.

Он подчеркнул, что десятки Героев Небесной Сотни отдали свои жизни ради того, чтобы Украина была самостоятельной, свободной, европейской и демократической, независимой и целостной. И те воины, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства сейчас, непременно воплотят в жизнь мечты погибших во времена Революции Достоинства.