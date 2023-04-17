В СМИ вновь актуализировался вопрос о необходимости ликвидации украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) как вражеской антигосударственной организации и о переходе приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины (ПЦУ).

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Какова реальная суть УПЦ МП? Это крупнейшая в Украине агентурная сеть страны-агрессора и оккупанта, действующая под прикрытием православной церкви, подчиняющаяся в административном порядке Москве, являющаяся проводником антиукраинской, антигосударственной политики Москвы против Украины, направленной на оболванивание, разложение и деморализацию украинского общества.

Лица, действующие под прикрытием священников, осуществляют сбор и передачу информации в военной, религиозной и в общественно-политической сферах, как напрямую в 9-е управление департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ, так и в Москву в резиденцию Кирилла Гундяева. Сотрудники УПЦ МП создают агентурные позиции в религиозной среде, занимаются оболваниванием украинского общества на предмет лояльности агрессору и оккупанту, осуществляют антиукраинскую и антигосударственную пропаганду. Это организация коллаборантов, стукачей и шпионов. УПЦ МП осуществляет подрывную деятельность на благо агрессора в религиозной сфере.

Стоит подчеркнуть, что вражеский агент лишает подрываемое государство суверенитета в сфере своей подрывной деятельности невоенным способом. Без наличия вражеских агентов, агрессор не нападает. Поэтому, наличие крупнейшей вражеской агентурной сети, действующей под прикрытием религиозной организации, следует оценивать как проигрыш агрессору в гибридной войне.

Структура, штаб-квартира которой находится в столице страны-агрессора и оккупанта не имеет права на существование в стране жертве ее агрессии и оккупации.

Контрразведка СБУ обязана продолжать профессионально разоблачать подрывную деятельность УПЦ МП, и обязательно инициировать введение санкций СНБО на полный запрет деятельности этой вражеской организации в Украине. Особенно важно сейчас представителям СМИ больше показывать факты преступлений коллаборации УПЦ МП с агрессором и вреда, причиненного собственному государству, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в истинной сути этой организации.

После официального запрета и ликвидации УПЦ МП, как враждебной антиукраинской, антигосударственной организации все ее оставшиеся приходы автоматически перейдут в ПЦУ.

Однако ликвидация УПЦ МП не полностью решит вопрос обеспечения военной и национальной безопасности Украины. Поскольку те священники УПЦ МП, которые переходят в ПЦУ, могут продолжать оставаться на агентурно-оперативной связи с представителями разведслужб агрессора и оккупанта.