Морозы ударят в Украине с новой силой: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник

Погода в Украине во вторник, 16 февраля, будет солнечной и без осадков, однако ночные морозы усилятся до 24 градусов.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. По прогнозу, ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Холоднее всего ночью будет на севере и в центре страны – от 16 до 24 мороза, на западе и востоке -12 -15, на юге от 9 до 11 мороза.

Днем "минусы" также будут ощутимыми. В центральных и северных областях -8 -13, в западных -6 -9, в восточных и южных от 4 до 7 мороза.

Погода в Киеве во вторник также солнечная, ночью -17 -18, днем -10 -12.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз на первую половину недели – ожидается похолодание и осадки.