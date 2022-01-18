Морозы, метель и гололедица: в Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине до конца недели

На этой неделе погода в Украине в целом будет морозной, но в отдельные дни ожидается потепление. На Крещение минусовые температуры увеличатся, однако в большинстве регионов лед будет нестабильным, поэтому желающим нырнуть в прорубь следует быть крайне осторожными.

Во второй половине недели прогнозируются небольшие плюсовые температуры, но на выходные снова вернутся "минусы". Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Практически со вторника (18 января) по всем областям у нас будут отрицательные температуры. Мороз возвращается, но он будет не слишком сильным.

К примеру, 18 января ночью в Украине будет -3... -8 градусов, днем 0... -5 градусов. На юге и востоке немного теплее. Наиболее морозными остаются Карпаты – там и днем, и ночью будет -8… -13 градусов.

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Это связано с тем, что через Украину проходят атмосферные фронты. Поэтому до вторника удержится ветреная погода, местами возможен небольшой снег, местами метель.

В дальнейшем погода будет спокойнее, ветер будет постепенно утихать. Начиная со среды (19 января) на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления. Преимущественно без осадков. Утром даже возможны прояснения.

На 19 число температура немного понизится. В целом по Украине будем иметь -5… -10 градусов, на севере и востоке до -13 градусов. В дневные часы 0… -5 градусов. В западной и южной части Украины ночью будет -2… -7 градусов, а днем около 0. На дорогах будет сохраняться гололедица.

В Киеве 19 января мы ожидаем ночью -4... -6 градусов мороза, в дневные часы -1... -3 градуса.

Во Львове будет погода преимущественно без осадков. Будет мороз, но немного меньше. Ночью -3... -4 градуса, днем 0... -2 градуса.

В Харькове будет немного прохладнее. Днем и ночью будем иметь -8… -9 градусов. Будет преимущественно облачно, а ночью возможен небольшой снежок.

Это индивидуально для каждого места, везде разный ледовый покров. За счет того, что раньше была небольшая оттепель, сейчас лед нестабильный. Морозы в начале недели не будут слишком сильными. Ниже -10 градусов практически нигде нет.

Возможно, где-то и будет полноценная прорубь, но нужно быть внимательными и осторожными, а также ориентироваться на спасателей, которые имеют информацию из нашего гидрологического отдела о том, где какая толщина льда.

В конце недели в Украине из-за прохождения атмосферного фронта снова будут колебания температуры. В четверг (20 января) есть тенденция к повышению, хотя и не сильному. Например, ночью ожидается 0… -6 градусов, днем -1… +3 градуса, на юге до +5 градусов. На востоке и северо-востоке страны температура опустится до ночных показателей -6... -12 градусов, днем 0... -6 градусов.

Сильных осадков не ожидается. Разве что в западных, восточных и северных областях днем 20 января возможен небольшой снег и мокрый снег. В пятницу, 21 января, осадки возможны и в южных областях, но преимущественно в виде дождя. На остальной территории будет преобладать погода без существенных осадков.

На выходных снова имеем тенденцию к понижению, но оно будет не резким, а умеренным. Возвращается небольшой мороз, он будет и днем, и ночью. К примеру, в Киеве ночью ожидается -3... -5 градусов, днем -1... -3 градуса.

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды для всей Украины на период до пятницы, 21 января.

Во вторник, 18 января, там прогнозируют умеренные "минусы" на всей территории страны, включая юг. Холоднее всего будет в Черновицкой области (до -8 ночью) и на Сумщине (до -7 ночью). Возможен небольшой снег.

В среду, 19 января, на большей части территории Украины возможны прояснения. На западе и юге столбик термометра может пересекать отметку 0 градусов, но на остальной территории ожидается больший по сравнению с предыдущим днем "минус". В частности, ночью в Сумской области возможен мороз до -11 градусов, в Харьковской области до -10, в Полтавской области до -9 градусов.

В четверг, 20 января, на всей территории ожидается облачная погода, в большинстве регионов, кроме восточных, морозы ослабеют. Стабильный дневной "плюс" прогнозируется на юге. Запад, восток и север накроет небольшой снег. Холоднее всего будет на Луганщине – там ночью возможен мороз до -14 градусов.

В пятницу, 21 января, в Украине заметно потеплеет. На большей части территории установится небольшой дневной и ночной "минус", кое-где 0… +1 градус. На юге столбик термометра может подниматься до +7 градусов.