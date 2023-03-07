Море цветов, как для невесты: в Виннице провели в последний путь 29-летнюю медика Яну ''Яру'' Рыхлицкую. Фото

В Виннице 7 марта в последний путь провели героически смелую Яну Рыхлицкую, известную своим друзьям и побратимам как "Яра". Девушка была военным медиком и получила смертельное ранение при эвакуации раненых солдат ВСУ с поля боя под Бахмутом.

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Гроб с телом "Яры" был буквально завален преимущественно весенними цветами. Об этом рассказала журналистка Юлия Кочетова у себя на Facebook, поделившись кадрами трагической церемонии.

"На тело кладут тюльпаны. Бесконечные хрупкие букеты, которым бы цвести – но их срезали. Слышишь, тает снег, и капают слезы. Женщины держат цветы, мужчины сжимают кулаки и обнимают неуклюже", – рассказала она.

Молодую украинку гладит по волосам, заплетенным в уже характерные косички, ее мать. Женщине выпала ужасная судьба – увы, ставшая участью многих украинских матерей – хоронить собственного ребенка.

В храм, где прощались с Яной Рыхлицкой, пришли не только побратимы и друзья, но и простые жители Винницы, благодарные ей за ее подвиг. Девушка была единственным ребенком в семье, не успела выйти замуж и не родила детей – впереди были планы, мечты и судьба, но проклятая война, развязанная Россией, отняла у "Яры" все.

"В 29 лет очень хочется жить. Твоя мама гладит твои волосы, и мы молчим. Честь", – завершается эпитафия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с врагом за город-крепость Бахмут погиб танковый экипаж 93-й ОМБр "Холодный Яр" Сухопутных войск ВСУ. Ушли в вечность настоящие Герои, патриоты и защитники – командир Виталий "Тяпа" Кобец, водитель-механик Андрей Мельник и наводчик Сергей Леонтьев.

В Харьковской области погиб 45-летний военнослужащий Олег Олефиренко, вставший на защиту родной страны в первый день полномасштабного вторжения России. Накануне, 6 марта, с воином простились в его родном селе Шпендовка Киевской области (Кагарлыкская громада).

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