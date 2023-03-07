Все село стояло на коленях, встречая Героя: на Киевщине попрощались с погибшим на фронте земляком. Фото

На войне в Украине в Харьковской области погиб 45-летний военнослужащий Олег Олефиренко, вставший на защиту родной страны в первый день полномасштабного вторжения России. В понедельник, 6 марта, с воином простились в его родном селе Шпендовка в Киевской области (Кагарлыкская громада).

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О прощании с погибшим бойцом сообщило издание Кагарлык.City. У дома военного собралось почти все село. Односельчане провожали военного в последний путь, стоя на коленях.

Настоятель Свято-Преображенского храма Василий Суп подчеркнул, что Олефиренко был любящим мужем, хорошим отцом, заботливым сыном и героем.

"Помним, что мы украинцы не просто в паспорте, мы должны быть украинцами в душе. Мы должны быть украинцами до последнего своего дыхания, каким был воин Олег", – сказал он.

Погибший в боях с российскими оккупационными войсками украинский воин родился 1 марта 1978 года в Шпендовке. Окончил строительный техникум, затем Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

До 24 февраля 2022 года Олег Олефиренко работал в Киеве на должности инженера по технике безопасности в Центре первичной медико-санитарной помощи №2. После начала полномасштабной войны он отправился на фронт добровольцем.

Первоначально Олег воевал в составе добробата "Братство", участвовал в освобождении Черниговщины от российской армии. В июне служил в воинской части А 40-27, а затем – в ВЧ 46-32.

Олефиренко погиб в селе Песчаное Харьковской области 2 марта. У героя остались жена, дочь и родители.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте в Украине погибла молодая военная Татьяна Фесенко с позывным "Мурка". Она служила вместе со своим мужем Владимиром. Без матери осталась их общая дочь.

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