''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

Документальный фильм "Море. Битва за остров Змеиный" представят в эфире национального телемарафона в среду, 15 марта, в 21:15. В ленте впервые показаны кадры спецоперации по высадке и штурма Змеиного, которую провели украинские разведчики.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ведомство также обнародовало трейлер фильма (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, фильм об освобождении Змеиного является второй работой документального цикла Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

Она посвящена деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море острова Змеиного – самого отдаленного лоскутка украинской суши.

В фильме впервые показаны кадры спецоперации воинов ГУР.

"Битва за остров Змеиный – как символ украинской победы над российскими агрессорами на море", – говорится в трейлере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты бежали со Змеиного 30 июня 2022 года после серии мощных украинских ударов. В РФ назвали бегство "шагом доброй воли".

– 7 июля на освобожденном Змеином украинские воины подняли флаг Украины.

– В сети показали фото побега оккупантов с острова.

– Воины ССО разминировали Змеиный и покинули его до того, как оккупанты нанесли по нему ракетный удар. Подтверждено уничтожение около 30 единиц российской техники, также обнаружена заброшенная амуниция захватчиков.

– Об освобождении острова рассказал капитан ВСУ Мирослав Гай. По его словам украинская спецоперация на Змеином повергла в шок оккупантов – в результате они вынуждены были сделать "жест доброй воли".

– В ночь на 11 февраля враг сбросил четыре авиабомбы на Змеиный. Потерь и пострадавших, к счастью, не было.

– Таким образом оккупанты послали сигнал своей аудитории через пропаганду, не имея чем похвастать в реальности, объяснили в ОК "Юг".