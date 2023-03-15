newspaper
img

"Море. Битва за остров Змеиный": украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

Анна Паскевич
Общество
2 минуты
1,1 т.
'Море. Битва за остров Змеиный': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

Документальный фильм "Море. Битва за остров Змеиный" представят в эфире национального телемарафона в среду, 15 марта, в 21:15. В ленте впервые показаны кадры спецоперации по высадке и штурма Змеиного, которую провели украинские разведчики.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ведомство также обнародовало трейлер фильма (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации
''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

Как отмечается, фильм об освобождении Змеиного является второй работой документального цикла Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации
''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

Она посвящена деоккупации стратегически важного для безопасности в Черном море острова Змеиного – самого отдаленного лоскутка украинской суши.

''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

В фильме впервые показаны кадры спецоперации воинов ГУР.

''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

"Битва за остров Змеиный – как символ украинской победы над российскими агрессорами на море", – говорится в трейлере.

''Море. Битва за остров Змеиный'': украинцы впервые смогут увидеть кадры уникальной спецоперации

Как сообщал OBOZREVATEL:

Оккупанты бежали со Змеиного 30 июня 2022 года после серии мощных украинских ударов. В РФ назвали бегство "шагом доброй воли".

– 7 июля на освобожденном Змеином украинские воины подняли флаг Украины.

В сети показали фото побега оккупантов с острова.

– Воины ССО разминировали Змеиный и покинули его до того, как оккупанты нанесли по нему ракетный удар. Подтверждено уничтожение около 30 единиц российской техники, также обнаружена заброшенная амуниция захватчиков.

– Об освобождении острова рассказал капитан ВСУ Мирослав Гай. По его словам украинская спецоперация на Змеином повергла в шок оккупантов – в результате они вынуждены были сделать "жест доброй воли".

– В ночь на 11 февраля враг сбросил четыре авиабомбы на Змеиный. Потерь и пострадавших, к счастью, не было.

– Таким образом оккупанты послали сигнал своей аудитории через пропаганду, не имея чем похвастать в реальности, объяснили в ОК "Юг".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!