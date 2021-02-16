Молодым украинцем за рулем Rolls-Royce в Дубае оказался бизнесмен и гонщик. Фото

Украинцем, которого за рулем Rolls-Royce в Дубае (ОАЭ) заметила французская блогерша и пранкерша Мари Бенолье, является 22-летний мотогонщик и бизнесмен Александр Слобоженко.

На его аккаунт в Instagram обратили внимание пользователи в комментариях под видео Бенолье. У себя на странице парень публикует фото, где он изображен на фоне суперкаров и мотоциклов (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

О себе Слобоженко пишет, что он чемпион Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам в 2018 году и основатель команды Traffic Devils, работающей в сфере гемблинга. В одном из своих интервью парень рассказывал, что их месячный оборот составляет 1 млн долларов.

Также в интервью отмечалось, что проживает и работает Слобоженко в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Слобоженко заметила блогерша из Франции Мари Бенолье, известная также под псевдонимом Marie S’Infiltre. Она снимала ролик о богатой жизни в Дубае и, обратив внимание на Rolls-Royce, подошла поговорить с водителем. Парень тогда сказал только, что он из Украины и что ему 22 года.