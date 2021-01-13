Молодой командир ВСУ отказался от мечты быть учителем из-за войны. Фото Героя

В зоне боевых действий на Донбассе несет службу молодой командир огневого опорного пункта с позывным Сэнсэй, который пожертвовал ради защиты Украины карьерой педагога.

Историей Героя поделились на странице пресс-службы штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В заметке рассказали, что до войны Владимир учился на учителя начальных классов. Именно с образованием и воспитанием маленьких украинцев он и планировал связать свою жизнь. Однако с началом российской агрессии парень понял, что не может стоять в стороне, а потому решился на кардинальную смену специальности и оставил школу, где успел проработать совсем немного.

"Сложно было спокойно учительствовать в таких условиях. Еще и мама тяжело восприняла мое решение, говорила, что работа в школе не менее важна, чем война. Но мое решение было сознательным и четким. И повлиять на него никто бы не смог", – рассказал защитник.

В итоге в 2020 году Владимир окончил Львовскую национальную академию Сухопутных войск и сразу оказался на передовой. Кстати, свой позывной Сэнсэй (учитель. – Ред.) он получил от побратимов, которые узнали о его предыдущей профессии.

Парень вспоминает, что перед выпуском из военного вуза умышленно выбирал боевую бригаду Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется неподалеку от линии фронта и чаще заезжает с ротацией на передовую. Сейчас его подразделение держит оборону на донецком направлении.

"Со своим выбором я не прогадал. Повезло как с коллективом, так и с управленческим звеном. Все готовы подсказать, помочь. И хотя на хобби, игру на гитаре и чтение Ремарка времени практически не остается – здесь и сейчас я чувствую себя на полностью на своем месте!" – говорит Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL: