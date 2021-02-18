Мольфары предсказали Украине нового молодого лидера

Украину скоро могут ждать перемены и новый лидер, однако конфликт на Донбассе вряд ли будет завершен в ближайшее время.

Нашу страну скоро может возглавить новый политик – молодой и не очень известный. Он станет именно тем лидером, который выведет Украину из экономического и политического кризисов. Или же их будет двое – также и неизвестная женщина. Тоже молодая. Такое предсказание дали ТСН карпатские мольфары – украинские знахари.

Магдалена Мочиовски считает, что война на востоке Украине будет продолжаться, однако ситуация там улучшится. Она прогнозирует, что территории понемногу начнут возвращаться под контроль Киева.

России же грозят серьезные перемены. По мнению мольфара Стефана Овена, как только Украине удастся освободится от ее гнета, соседнюю страну ждет развал. А президент РФ Владимир Путин будет свергнут и на его место придет другой человек.

Знахарка Магдалена также предсказала, что коронавирус не отступит. Скорее наоборот – мутирует и еще множество человек умрет. Давление на людей в виде карантина вызовет бунты во всем мире, в Украине – тоже. А это приведет к мировому экономическому кризису.

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