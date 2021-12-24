Мокрый снег и небольшое потепление: синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество

На католическое Рождество, 25 декабря, часть Украины будет засыпать снегом, а в некоторых регионах ожидается небольшое потепление. Однако уже в воскресенье, 26 декабря, температура воздуха снова опустится до минусовых значений.

Также по всей Украине прогнозируется сильный порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, именно в субботу температура воздуха в большинстве областей Украины ожидается на уровне от -2… +4 градусов, а на Юге может быть даже +4… +9 градусов, в Крыму до +11 градусов.

25 декабря в западных и восточных областях и ночью - в северных прогнозируется мокрый снег, временами с дождем. В центральной части страны и на юге существенные осадки не ожидаются.

Видео дня

Однако уже в воскресенье в Украину морозы вернутся. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица. 26 декабря в Черновицкой, Одесской, Донецкой областях и на юге прогнозируются умеренные мокрый снег и дождь, возможно налипание мокрого снега, сложная ситуация на дорогах.

В Киеве в ближайшую ночь выпадет мокрый снег. Завтра днем​​и 26 декабря осадков не ожидается. В субботу в столице потеплеет до 0… +2 градусов, но в воскресенье ночью похолодает до -12 градусов, а днем ​​до -4 градусов.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 25 декабря, плюсовая температура ожидается только на юге страны. В остальных регионах температура будет колебаться от +1… -1 градуса. Наиболее холодно будет в Донецкой и Луганской областях. Там ночью прогнозируют около -2...-6 градусов.

В воскресенье, 26 декабря, в центре и на севере Украины будет солнечно. В остальных областях ожидается снег. Температура воздуха днем ожидается на уровне -1… -6 градусов, а ночью — -1… -12 градусов.

Напомним, 22 декабря Карпаты засыпало снегом, а температура воздуха снизилась до 21 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал мягкую и сравнительно теплую зиму в Украине. По его расчетам погода в декабре-феврале будет без продолжительных морозов и с количеством осадков в пределах нормы.