Мокрый снег, гололедица и "каша" на дорогах: где в Украине в воскресенье будет плохая погода. Карта

В воскресенье, 9 января в западных и северных областях Украины ожидается снег и мокрый снег. А в центральных снег будет переходить в дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в названных регионах возможны сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Незначительные осадки синоптик спрогнозировала также в южных и восточных областях.

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Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ночью будет -1 -6, на востоке -7 -12, днем от -3 до +2, на юге +4 +9. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Киеве возможны сильные осадки в виде снега и мокрого снега, "каша" и гололедица на дорогах. Ночью -2 -4, днем 0 -1.

Кроме того, в первой половине недели в Украине ожидаются сильные морозы, прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, метеорологи предупредили украинцев о резком ухудшении погоды. Ожидаются сильные снегопады, гололедица, налипание мокрого снега, морозы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт витаминного чая в период морозов. Он готовится из натуральных компонентов, которые содержат набор полезных веществ.