В Украине резко ухудшится погода: на дорогах будет опасно из-за сильных снегопадов

В воскресенье, 9 января, погода в Украине будет прохладной и с большим количеством осадков. По всей стране ожидаются снег и дожди, на дорогах гололедица.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Дождливо завтра будет на юго-востоке Украины, в южных областях и в Крыму при этом будет теплее всего.

Сильные снегопады прогнозируют на севере и западе страны, ближе к центральным регионам они могут переходить в мокрый снег с дождем. Местами возможно налипание мокрого снега от 4 до 10 сантиметров, что может затруднить движение транспорта.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 градусов до -6, на востоке ожидаются морозы до -12 по Цельсию. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла, на юге – до +9.

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В Киеве и области 9 января также ожидаются сильные снегопады, погодные условия в регионе будут соответствовать первому уровню опасности.

Снежный покров здесь может вырасти от 4 до 10 сантиметров, в связи с чем с 7:00 до 10:00 воскресенья в Киев будет запрещено въезжать крупногабаритному транспорту, сообщили в пресс-службе КГГА. Это нужно для того, чтобы на дорогах не создавались пробки, а снегоуборочная спецтехника могла спокойно чистить улицы.

На Киевщине завтра будет облачно, мокрый снег начнет идти ночью и продолжится утром и днем. Температура воздуха ночью будет от -2 до -4, днем около 0 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что температура воздуха в январе будет постоянно меняться от плюсовых к минусовым показателям. Некоторые же регионы в этом месяце столкнуться с настоящим зимним холодом.