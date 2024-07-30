'Мой папа погиб на войне': 14-летний Артем из Очакова рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Артему 14 и он вместе с друзьями создает анимационный сериал. Сейчас, во время войны, несмотря на обстрелы родного Очакова. И даже несмотря на то, что война унесла у него самого родного человека. Свою историю Артем рассказал Музею "Голоса Мирных" во время отдыха и оздоровления в Закарпатье на смене проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

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Парень подчеркивает, что родился и всегда жил в Очакове Николаевской области.

"Очаков обстреливается, возможно, и не так интенсивно, как Харьков или Мариуполь, но ощутимо. Однажды попали в место, где хранились старые мины. Взрыв вызвал землетрясение: в результате этого некоторые здания потрескались, а обломки находили по городу", – рассказывает Артем.

Самый трудный экзамен, который принесла его семье война, – гибель отца. Подробностей Артем не знает: только то, что папа служил на флоте, пропал без вести, а затем собратья нашли его мертвым. Пережить боль утраты парню помогает хобби.

"У меня есть команда. Люди, которые помогают мне с озвучкой, созданием сценария и анимацией. Мы назвали нашу студию "Студия приключений". Мы снимаем сериал-фэнтези", – рассказывает Артем.

История подростка из Очакова вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Рассказ из первых уст вы найдете по ссылке.

Почти 5 тысяч пострадавших от войны детей получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.