"Мой дом затапливает из-за России": украинки устроили акцию в воде, чтобы привлечь внимание к катастрофе из-за подрыва ГЭС. Видео

В Дании украинские художницы Алиса Малышева и София Квитка устроили перформанс, чтобы напомнить миру о трагедии, спровоцированной подрывом оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Украинки зашли в озеро с плакатами с надписью "Мой дом затопило – в этом виновата Россия".

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Соответствующими фото и видео Малышева и Квитка поделились на своих страницах в Instagram. Они рассказали о случившемся в постах на английском языке и призвали помогать жителям Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В комментарии "Суспільне Культура" Квитка рассказала, что она родом из Днепра, а Малышева – из Станицы Луганской. После начала широкомасштабного российского вторжения они вынужденно выехали из Украины и сейчас учатся в Дании.

"Возможно, доля людей восприняла месседж о "моем доме" буквально, однако для нас Украина – наш дом, на территории которой сейчас происходит наводнение из-за российской террористической атаки", – объяснила автор проекта.

Она призналась, что ее возмущает спокойная рутина в европейской стране в то время, когда Украина страдает от преступлений российских оккупантов.

"В средине дня (6 июня. – Ред.) Алиса отправила мне сообщение с идеей пойти в ближайший водоем и снять серию фотографий с плакатом, чтобы привлечь внимание европейского сообщества к самой масштабной техногенной катастрофе", – рассказала Квитка.

Добавим, что после акции художниц другие пользователи соцсетей из Украины подхватили идею и тоже начали публиковать фото и видео с плакатами, стоя в воде.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 июня у стен офиса Организации Объединенных Наций прошла акция протеста. В ней приняли участие более 100 неравнодушных граждан, возмущенных позицией ООН относительно подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

– Ранее в Киеве неизвестные наклеили на машины ООН плакаты с надписью "Useless" – "Бесполезные".

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