Могут шокировать современную молодежь: какие кухонные привычки существовали в СССР

В современном мире приготовление блюд в домашних условиях превратилось в настоящее хобби – комфортные кухни и множество техники в этом очень помогают. Однако при СССР на территории Страны советов все было совсем не так.

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Советским хозяйкам приходилось идти на множество уловок, чтобы без шефских ножей, блендеров и правильных расходных материалов накормить семью. Некоторые из этих уловок сейчас могут шокировать. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Газета вместо фольги, пергамента и пленки

Таких благ цивилизации как фольга для запекания, пищевая пленка и кулинарный пергамент в СССР практически не производили. Зато печатали огромные тиражи газет с пропагандой. Именно их после прочтения и использовали на кухне для заворачивания продуктов и приготовления блюд. Сейчас эта идея кажется ужасающей, в частности из-за содержания токсичного свинца в типографской краске, которая напрямую контактировала с пищей.

Многократное использование заварки

Качественного чая в СССР было почти не найти. Да и тот, что попадал в продажу, был весьма посредственного качества. Тем не менее, дефицитный товар экономили, поэтому заваривали по несколько раз, пока бурая жидкость не потеряет хоть какой-нибудь вкус.

Стирка пакетов

Еще одной редкостью в Союзе были пищевые пакеты, в которые заворачиваются продукты. Сейчас их можно найти любые – маленькие и большие, с ручками и застежками, плотные и тонкие, цветные и прозрачные. Пакетов стало столько, что мы даже задумываемся, как свести их к минимуму. Советские хозяйки такой роскоши не имели. Если удавалось раздобыть хоть один полиэтиленовый пакет, его использовали, пока он не разлезется. Пластиковое изделие стирали, сушили и даже заклеивали, когда оно рвалось.

Использование старой одежды на кухне

Выбор губок, щеток и тряпок для кухни сейчас впечатляет. В СССР всю эту роскошь заменяли старой одеждой. Из старых хлопковых вещей делали тряпки, колготки и чулки использовали как губки для мытья посуды или мешки для хранения лука.

Запас продуктов "на черный день"

Даже в самые трудные периоды сейчас можно выйти из дома и через несколько минут приобрести в соседнем магазине минимальный набор продуктов – хлеб, молоко, крупы, консервы, полуфабрикаты, некоторые пряности. В Союзе немало базовых продуктов были в дефиците, поэтому их закупали заранее. В кладовых можно было найти запасы бакалеи на годы вперед. Иногда съедали такие запасы не люди, а моль или долгоносики.

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