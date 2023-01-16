Как определяют военную специальность мобилизованным в Украине: разъяснение

Мобилизация в Украине во время военного положения происходит при четком правиле – без необходимых навыков или опыта человека не могут отправить на передовую. При этом учитывается полученная ним профессия и его профессиональный опыт.

Видео дня

Военнообязанными являются все мужчины 18-60 лет. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, как определяется военная специальность, которую им присваивают во время призыва.

Как мобилизованным выбирают специальность службы?

Военнообязанных призывают на военную службу по военно-учетным специальностям (ВУС). Их определяют в соответствии с официальным перечнем, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 7 сентября 2020 года №317.

По словам юристов, если человеку ранее не была присвоена ВУС, только работники территориального центра комплектования окончательно определяют его принадлежность к военно-учетной специальности по диплому, записи в трудовой книжке или опыту работы и по КВЭД физического лица-предпринимателя.

Так, мобилизованным в Вооруженные силы Украины во время войны выбирают профессию, учитывая их профессию в гражданской жизни. Если военнообязанный имеет какие-то пожелания, то их тоже принимают во внимание. На основе имеющихся навыков осуществляют обучение призывников, пояснил начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб.

"Например, мужчина уже 20 лет работает механиком на СТО: это хорошо, потому что в ВСУ очень много автомобилей и они ломаются чаще в полевых условиях. Поэтому этот человек может пойти тем же механиком в ремонтный батальон. Или человек работает поваром в ресторане – тогда мы отправляем ее поваром в воинскую часть. Зачем учить кого-то поварству, если есть кто-то, кто может продолжать свое любимое занятие и готовить еду для побратимов?", – объяснил он.

По словам военного, учитывают также и личные пожелания мобилизованных лиц. Если мужчина хочет быть танкистом или артиллеристом и подходит для этой специальности по состоянию здоровья, он может служить в соответствующем подразделении.

Кроме того, принимается во внимание гражданская специальность военнообязанного. Если она родственна к военной, призывника скорее отправят служить по соответствующей специальности.

Часто мобилизованным присваивают специальность "стрелок". Тригуб объясняет это тем, что каждый солдат должен обладать навыками стрельбы из автомата, необходимыми стрелку. А уже потом, во время службы он может переучиться.

"Есть много профессий, не родственных военной специальности, поэтому определенный процент людей идет не по профессии и им назначают военную специальность стрелка", – объяснил начальник ТЦК.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время мобилизации в Украине все военнообязанные мужчины 18-60 лет после призыва должны пройти медкомиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод – пригодный человек к службе или нет, а значит – могут ли его исключить из воинского учета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!