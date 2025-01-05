Могут ли украинцы за границей получить штраф за нарушение воинского учета: объяснение

Нахождение гражданина Украины за границей немного усложняет выполнение установленных законодательством правил воинского учета. Однако они одинаковы для всех военнообязанных и, соответственно, за нарушение обязанностей украинцев могут оштрафовать.

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OBOZ.UA рассказывает, какое именно наказание грозит украинским мужчинам, находящимся за рубежом. Также напоминаем, о каких суммах штрафов идет речь.

Наказание за нарушение правил воинского учета

Наложение штрафа за нарушение воинского учета осуществляется как результат "рассмотрения дела о привлечении лица к административному правонарушению". Оно рассматривается руководителем Территориального центра комплектования и социальной поддержки, на учете в котором состоит человек или в который на учет он должен стать (по адресу регистрации).

В то же время рассмотрение дела проводится по месту совершения правонарушения – то есть в соответствующем ТЦК и СП.

"Закон не определяет участие лица, привлекаемого к ответственности в таких правонарушениях, обязательным. Поэтому вполне реально, что на человека может быть наложен штраф за нарушение правил воинского учета", – пояснила в комментарии медиа руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан.

Вместе с тем добавила, что в любом случае у гражданина остается возможность оспорить наложение штрафа в суде.

Ее коллега, юрист практики военного права Даниил Гончаренко признал, что пребывание человека за границей немного усложняет выполнение правил воинского учета.

"Но это не лишает такой обязанности. Поэтому к лицам, не выполняющим требования военного законодательства, могут быть применены санкции – в частности, согласно ст. 210 КУоАП", – напомнил он.

Так, в условиях военного положения ТЦК и СП могут налагать административные постановления о штрафе заочно. Поэтому если человек находится за границей и нарушает правила воинского учета, например, не пришел в ТЦК по повестке, на него могут наложить штраф, который он должен оплатить. Но этот штраф можно обжаловать в суде.

Штрафы за нарушение правил воинского учета

Статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает наказание за нарушение правил воинского учета для:

– призывников;

– военнообязанных;

– резервистов.

Согласно ей, в особый период (такой как военное положение, которое продолжается ныне) это правонарушение влечет наложение штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 17 000 до 25 500 гривен.

Положения настоящей статьи не применяются в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных человека путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Как сообщал OBOZ.UA, неуплата штрафа за нарушение правил воинского учета может повлечь начисление пени за каждый день. Кроме того, ТЦК и СП могут обратиться в исполнительную службу, чтобы открыть производство по принудительному взысканию штрафа или даже наложить арест на имущество нарушителя.

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