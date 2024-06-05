Могут ли правоохранители отслеживать передвижение украинцев через 'Дію': разъяснение Минцифры

При использовании приложения " Дія " его администрация отследить местонахождение или передвижение пользователей не может. В приложении просто нет такой информации, оно только объединяет пользователя с базами данных государственных реестров.

Об этом рассказали в Минцифре. Ранее журналисты "Телеграфа" увидели выписку из судебного дела, где судьи Высшего антикоррупционного суда упоминали приложение "Дія". В издании предположили, что следствие ретроспективно определило перемещение фигуранта дела именно благодаря информации из приложения "Дія".

"Дія" не отслеживает местонахождение пользователей. "Дія" не имеет собственной базы данных и не хранит персональные данные пользователей, а только отображает информацию из государственных реестров. Поэтому приложение не может передавать персональные данные пользователей", – пояснили в министерстве.

В Минцифре предположили, что информация о местонахождении и передвижении фигуранта могла быть установлена "путем сочетания технических данных из нескольких систем и реестров".

Ведомство особо подчеркнуло, что не владеет деталями дела. Хотя в судебном документе персональные данные не указаны, издание "Телеграф" считает, что это дело группы бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, подозреваемого в хищении значительной суммы средств.

В решении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сказано буквально: "Абонент по номеру, которым пользуется лицо №6, осуществлял интернет-соединение в роуминге. IP-адреса, которые использовались лицом №6 для входа в систему "Дія", расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, Австрии, Италии, Мальдивах и Турции, что подтверждается материалами дела".

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Дія" запустили электронное удостоверение ветерана, которое доступно участникам боевых действий, людям с инвалидностью в результате войны, участникам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства, членам семей погибших ветеранов и защитников. Это позволяет иметь удостоверение всегда под рукой, без необходимости носить его бумажный аналог.

Ранее стало известно, что Украина активно работает над внедрением акциза – цифрового инструмента для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. В частности, планируется отмена бумажных акцизных марок на упаковках сигарет и бутылках со спиртным, вместо которых будет использоваться QR-код для проверки продукции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!