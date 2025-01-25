Могут ли отсрочку от мобилизации продлить автоматически: появилось разъяснение

Согласно новым правилам, отсрочку от мобилизации могут автоматически продлить студенты и родители троих и более детей, если их военно-учетные документы в норме. В частности, важно, чтобы родители должны быть официально зарегистрированы как опекуны всех детей от одной матери.

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Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в эфире "Киев24". В случае если матери детей разные – могут быть нюансы.

"Лица, которые должны в автоматическом режиме продолжать ее (отсрочку – ред.), это именно студенты, родители троих и более детей и они могут получить эту отсрочку автоматически, но в том случае если у них военно-учетный документ в норме. Однако опять же таки, если отец троих и более детей от одной матери. Если мамы разные, то там будут вопросы, и здесь может быть стоп", – подчеркнула она.

Адвокат не рекомендует доверять слову "автоматически" и также самостоятельно обновлять данные в военном резерве. Для тех, кто подает документы впервые, личное присутствие в территориальном центре комплектования обязательно.

Также теперь территориальные центры комплектования будут тщательнее проверять нотариальные заявления по отсрочке в связи с уходом за родными с инвалидностью. Военные комиссариаты будут запрашивать информацию в государственных учреждениях о других родственниках, которые могут осуществлять этот уход.

Напомним, с января 2025 года электронные направления на прохождение ВВК станут доступны в системе "Резерв+". Минобороны продолжает внедрять комплексную реформу военно-врачебной экспертизы в украинских Вооруженных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, со статусом "ограниченно пригодные" не прошедшие военно-врачебную комиссию до 5 февраля, могут быть оштрафованы. Сумма наказания варьируется от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного нарушения сумма штрафа может составить 57 тысяч гривен с учетом исполнительного сбора.

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