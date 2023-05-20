Могут ли мобилизовать в Украине с двойным гражданством: адвокат объяснил нюансы

В Украине во время военного положения могут мобилизовать в ряды ВСУ военнообязанных лиц, имеющих двойное гражданство. Закон не запрещает этого, если человек не вышел из украинского гражданства.

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Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале. В то же время он исключил из списка мужчин, которые выезжают на постоянное место жительства за границей, ведь в таком случае для них предусмотрено снятие с воинского учета в нашей стране.

По словам юриста, лица с двойным гражданством, в связи с тем, что они не вышли из гражданства Украины, могут быть призваны в армию во время всеобщей мобилизации.

"Даже если они сообщат о наличии второго гражданства", – отметил он.

Адвокат посоветовал таким людям обязательно подать в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки документы, удостоверяющие наличие украинского и другого гражданства.

Прежде всего, это важно для того, чтобы в дальнейшем такой факт не стал основанием для привлечения лица к уголовной ответственности за государственную измену.

"Особенно, если речь идет о гражданстве страны-агрессора или страны, которая ей помогает. Я говорю о Российской Федерации и Республике Беларусь", – пояснил Кравец.

По его словам, в таком случае в ТЦК и СП будут решать, стоит ли привлекать этого человека к военной службе или лучше передать решение вопроса в правоохранительные органы, другие государственные институции системы МВД.

Адвокат добавил, что у людей с двойным гражданством, которые заявляли о намерении уехать из Украины на постоянное место жительства в другом государстве, уже возникали проблемы со снятием с воинского учета.

"В любом случае, если у вас есть гражданство другой страны и вы официально не вышли из гражданства Украины, это не является препятствием для вашей мобилизации во время военного положения и на особый период. Примите это во внимание и обратитесь в ТЦК и СП, чтобы в дальнейшем не возникало неприятных ситуаций с правоохранительными органами", – отметил Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предельный возраст мобилизации мужчин в ряды ВСУ составляет 60, а для высших офицеров – 65 лет. В то же время некоторые категории военнообязанных имеют право на получение отсрочки от призыва.

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