Могут ли мобилизовать в Украине лиц с инвалидностью во время военного положения: детальное разъяснение

В Украине объявлена всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны с РФ, когда военнообязанные мужчины 18-60 лет получают повестки и могут пополнить ряды ВСУ. Лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат призыву на военную службу, но только в мирное время.

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Во время действия военного положения некоторые такие украинцы могут быть мобилизованы с их согласия и только по месту жительства. OBOZREVATEL собрал разъяснение по этому поводу и о том, что делать, если такому человеку вручили повестку.

Подлежат ли мужчины с инвалидностью какой-либо группы мобилизации?

Признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим продлением ВВК) не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Речь идет о первой, второй и третьей группах инвалидности. В то же время, согласно норме, срок отсрочки достигает 6 месяцев с последующим прохождением ВВК.

"Это означает, что отсрочка может быть предоставлена и на неделю, и на месяц и на полгода, вплоть до полугода", – пояснила адвокат Виктория Кравченко.

Она подчеркнула, что человек с инвалидностью в случае получения повестки должен явиться в местный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и предоставить соответствующие документы.

"Лица с инвалидностью во время мобилизации могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства", – добавила специалист.

Могут ли призывать на службу человека с инвалидностью III группы?

Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью. Согласно ч. 2 ст. 23 этого закона, лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абз. 4-12 ч. 1 этой статьи, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Так, такое человек освобожден от призыва во время мобилизации, и без согласия его мобилизовать не могут, но для того, чтобы воспользоваться увольнением (в случае вызова в ТЦК и СП или явке), ему необходимо предоставить документы, подтверждающие инвалидность.

Иногда лиц с инвалидностью могут признать ограниченно пригодными и даже пригодными к военной службе в соответствии с Приложением №1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 №402. Однако, по словам юриста Константина Гритчина, это никак не влияет на то, что такой мужчина освобожден от мобилизации.

В случае вручения повестки ему необходимо обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки и предоставить один из этих документов, подтверждающий инвалидность:

– справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

– удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

– пенсионное удостоверение;

– удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана группа и причина инвалидности; справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Заявление следует напечатать в двух экземплярах и подписать. Их нужно подать в отдел делопроизводства (канцелярии или отдела входящей корреспонденции) ТЦК и СП и просить поставить на одном экземпляре отметку о получении и регистрационном номере. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней.

Хотя ранее адвокат Иван Либерман подчеркнул, что ІІІ группа – это легкая инвалидность, то есть легкие расстройства здоровья, с которыми человек может воевать. Он прокомментировал детали закона и словосочетания "мобилизовать с их согласия". В частности, пояснил эксперт, практика свидетельствует, что все временное или с согласия очень быстро начинает быть обязательным, к тому же под ответственность.

По его словам, мобилизовать лиц с инвалидностью ІІІ группы могут даже на основании того, что граждане Украины должны служить в армии в соответствии с законодательством. Конечно, взять в армию их могут только после тщательного медосмотра.

Как сообщал OBOZREVATEL, если потенциальный призывник находится за границей, мобилизовать его не смогут. В то же время, есть случаи, когда таким украинцам приходят повестки.

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