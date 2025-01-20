Могут ли мобилизовать студента до 25 лет, который прошел БОВП и был отчислен: нардеп дал объяснение

В Украине не могут мобилизовать студентов до 25 лет, которые прошли базовую общую военную подготовку и были отчислены из своего учебного учреждения. Запрет мобилизации до 25 лет касается и этой категории граждан.

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Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. На своем канале в Telegram в понедельник, 20 января, он написал, что таких студентом "никто не может мобилизовать".

"В Украине запрещена мобилизация в возрасте до 25 лет. Даже если вы прошли БОВП. Вас не могут мобилизовать. Точка", – утверждает парламентарий.

Напомним: 9 октября 2024 года депутаты Верховной Рады запретили мобилизацию 18-25-летних украинцев. За законопроект 11379-д проголосовало 311 народных избранников.

Президент Украины по состоянию на 20 января 2025 года не поставил свою подпись под законом.

Как писал OBOZ.UA, украинские студенты вузов должны пройти БОВП из теоретического и практического курсов. Теория будет читаться на первых-вторых курсах для всех студентов, как мужчин, так и женщин. Практическую часть будут проходить только мужчины в учебных центрах.

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