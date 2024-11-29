Все мужчины от 18 до 25 лет должны будут пройти обязательную военную подготовку: детали

Все мужчины в Украине от 18 до 25 лет с 1 января 2025 года должны будут пройти обязательную военную подготовку. Нововведение не связано с мобилизацией.

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Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. По его словам, обязательно следует ввести подготовку граждан 18-25 лет.

"Гражданам в возрасте от 18 до 25 лет давать базовую и профессиональную подготовку – это обязательно нужно делать. То есть то, что по сути с 1 января начнется, когда, прежде всего, студенты, а затем и вообще все мужское население от 18 до 25 лет, пройдут базовую и профессиональную подготовку", – сказал он.

Это не мобилизация, но подготовка людей, которые будут обладать первичными, базовыми и профессиональными навыками, такими как владение оружием, и смогут выбрать потенциальную специальность, добавил глава Совета резервистов.

"То есть они будут знать, чем живет и дышит армия, чтобы много страхов снялось и параллельно, чтобы иметь подготовленное население. Вот это правильный будет подход", – сказал Тимочко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в МИД Украины подтвердили факт дискуссий по поводу снижения мобилизационного возраста во время переговоров с союзниками. Впрочем, в настоящее время нет достаточного количества оружия и оборудования для оснащения мобилизованных, заявили в ведомстве.

В Офисе президента также заявили, что у Киева нет достаточно оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных из-за задержек в поставках. Нет смысла слышать призыв снизить мобилизационный возраст, если ранее объявленное оборудование не поступает вовремя, говорят в ОП.

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