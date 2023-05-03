Могут ли мобилизовать мужчину, если у него двое детей и беременная жена: подробное разъяснение

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет многие пункты, согласно которым военнообязанный может освободиться от мобилизации во время военного положения. В частности, такую возможность имеют лица, на содержании которых трое и более детей в возрасте до 18 лет.

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Однако если в семье есть двое детей и пара в ожидании третьего – это не освобождает мужчину от мобилизации. Соответствующее разъяснение предоставил адвокат Владимир Крекотень, сославшись на вышеназванный законопроект, известный под номером 7678.

Он отметил, что в таком случае не имеет значения, сколько лет детям – даже если меньше трех. Также важно: если у военнообязанного есть трое детей, но одному из них – больше 18, то это уже – не ребенок, поэтому по закону лицо не могут освободить от мобилизации.

Ссылаясь на адвокатскую практику, юрист объяснил также, что право освободиться от призыва также имеют разведенные мужчины, имеющие, например, двоих детей от предыдущего брака и одного – от второго. Однако в таком случае лицо должно доказать, что платит алименты и несовершеннолетние находятся на его иждивении.

Кроме этого, если есть трое и более несовершеннолетних детей, которые оформлены на вас, кроме свидетельства о браке, свидетельств о рождении детей и справки о многодетности ничего не нужно. По словам адвоката, этого будет достаточно.

Напомним: в общем, призыву во время всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине с начала полномасштабной войны, подлежат все военнообязанные мужчины 18-60 лет, но есть категории тех, кого не возьмут на службу.

Многое зависит от состояния здоровья человека, его семейного положения, места работы и т.д. OBOZREVATEL рассказывал о том, кто не подлежит мобилизации во время войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине во время общей мобилизации прежде всего призывают граждан с опытом прохождения военной службы или боевых действий. Иногда в ряды войска попадают два брата, отец и сын или муж и жена;

– в Украине новые правила позволяют вручать повестки военнообязанным независимо от места нахождения на военном учете и места постоянной регистрации. Теперь повестку можно получить не только в регионе, где зарегистрирован военный учет.

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