Могут ли экстрадировать мужчин, выехавших за границу по поддельным справкам: юрист объяснил нюансы

Экстрадиция в Украину уклонистов, которые поехали за границу, использовав поддельные медицинские справки, вряд ли будет применена. На это указывают и нормы текущего законодательства, и особенности самой процедуры.

Юрист Максим Бехало в комментарии ZN.UA объяснил, что за использование поддельного документа сейчас предусмотрен либо штраф (до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), либо арест (до шести месяцев), либо ограничение свободы (до двух лет). Экстрадиция же возможна, если лицу грозит наказание в виде лишения свободы (не менее года).

Лишение и ограничение свободы – это разные санкции. Поэтому, предположил правозащитник, процедуру экстрадиции в подобных случаях применить не выйдет.

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Также он задал вопрос: как будет доказано, что справки медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) действительно поддельные?

"Действительно ли, как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, [если] человек был здоров с 18 до 45 лет, а после 24 февраля внезапно начал болеть, является ли это фактом фальсификации медицинских справок?

Очевидно, что эти документы следует тщательно изучить. И в таком случае дело каждого человека должно рассматриваться отдельно. И по каждому отдельно нужно проводить проверку, чтобы доказать, что медицинское состояние действительно отвечает указанному в справке. Кроме того, следует провести повторное медицинское освидетельствование каждого человека, а для этого нужно, чтобы он приехал в Украину", – сказал юрист.

Бехало заявил, что европейская конвенция о выдаче правонарушителей не применяется в случаях, предусмотренных военным правом.

Например, Австрия и Венгрия уже сообщили, что не будут выдавать мужчин-уклонистов, которые находятся на их территории. "Экстрадиция из Германии и Чехии хоть и есть, но ее вероятность очень мала", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

– 12 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 августа "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". В Министерстве здравоохранения сейчас работают над его исполнением.

– Ожидается, что оно существенно снизит коррупционные риски и в будущем цифровизирует процедуру для улучшения контроля.

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