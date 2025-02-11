Могут быть семейные ссоры: астропрогноз на 11 февраля

Во вторник, 11 февраля длится 13 лунный день, который к вечеру перейдет в 14. Луна находится во Льве, а Солнце в Водолее.

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Какие энергии и возможности это несет с собой, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет день двойной энергии.

"Вторник, 11 – это две единицы, это двойное Солнце, большая энергия, но в сумме они дают двойку и это тоже энергии Луны. Вторник – это день Марса, то есть у нас есть две огненные энергии и одна водяная энергия. Поэтому это день взаимодействия мужского и женского", – объяснила Исита Гая.

По словам астролога, в таких энергиях могут возникать семейные конфликты и ссоры. "Могут быть недоразумения между мужской и женской сторонами, какие-то споры о борьбе за лидерство", – предупредила она.

Исита Гая отметила, что в такой день очень важно воздерживаться от этих споров. "Чтобы смягчить этот момент, мужчины могут угостить женщин сладостями, а женщины могут угостить мужчин сладостями. И именно сладости в этот день сработают так, что не будет ссор, а наоборот отношения между мужской и женской стороной будут еще лучше, еще крепче", – рассказала астролог. Она объяснила, что сладости могут убрать негативную энергию Марса в этот день. Именно так это сработает.

Что касается цветов одежды, которым стоит отдать предпочтение в этот день комбинированной энергии, то Исита Гая посоветовала обратить внимание на все оттенки красного и оранжевого. "Это яркий энергетический день, поэтому в этих цветах вы будете сиять", - пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака – кому сегодня улыбнется финансовый успех, а кого ждут новые возможности.

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