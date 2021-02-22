Мобильный госпиталь для больных COVID-19 на Прикарпатье показали с высоты. Фото и видео

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
1,4 т.
Мобильный госпиталь на Прикарпатье

На Ивано-Франковщине развернули мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Такое решение было принято из-за вспышки болезни в регионе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Госпиталь укомплектован 120 койко-местами и обеспечен оборудованием для оказания необходимой медпомощи больным, говорится в сообщении.

В частности, здесь функционируют:

  • приемное отделение;

  • блок интенсивной терапии

  • палаты для пациентов.

Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Госпиталь имеет автономные системы жизнеобеспечения, может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения и полностью готов для приема больных COVID-19, уточнили в ГСЧС.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире "Украина 24", в городе сложилась самая сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

Одной из причин он считает "туристический потенциал области".

"Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин – праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество (больных коронавирусом, – ред.) – это Ивано-Франковская, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. это как раз места, где больше курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники", – сказал он.

На Прикарпатье обустроили мобильный госпиталь для больных коронавирусом
Мобильный госпиталь для больных коронавирусом
Госпиталь для больных коронавирусом
Госпиталь для больных коронавирусом на Прикарпатье
Мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом
Мобильный госпиталь на Прикарпатье с высоты
Мобильный госпиталь на Прикарпатье показали с высоты
Мобильный госпиталь для больных ковидом развернули на Прикарпатье

Как сообщал OBOZREVATEL :

УкраинаИвано-ФранковскКоронавирусГосЧС