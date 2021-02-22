Мобильный госпиталь для больных COVID-19 на Прикарпатье показали с высоты. Фото и видео
На Ивано-Франковщине развернули мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Такое решение было принято из-за вспышки болезни в регионе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Госпиталь укомплектован 120 койко-местами и обеспечен оборудованием для оказания необходимой медпомощи больным, говорится в сообщении.
В частности, здесь функционируют:
приемное отделение;
блок интенсивной терапии
палаты для пациентов.
Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.
Госпиталь имеет автономные системы жизнеобеспечения, может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения и полностью готов для приема больных COVID-19, уточнили в ГСЧС.
По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива в эфире "Украина 24", в городе сложилась самая сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине.
Одной из причин он считает "туристический потенциал области".
"Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин – праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество (больных коронавирусом, – ред.) – это Ивано-Франковская, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. это как раз места, где больше курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL :
причиной стремительного скачка статистики коронавируса в Ивано-Франковской области стало массовое посещение туристами горнолыжных курортов без соблюдения правил безопасности.
Через Коронавирусная коллапс на Прикарпатье президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание, а в область срочно отправился главный санврач Виктор Ляшко.
Учитывая критическую ситуацию там, было решено открыть первый в Украине временный госпиталь для лечения инфицированных.
Кроме того, в области ввели особый режим въезда и выезда. На въездах и выездах из отдельных населенных пунктов разместят карантинные пункты (посты).