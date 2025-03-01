В марте изменены критерии критичности предприятий, которые могут бронировать работников: какие новые условия

С 1 марта в Украине изменены критерии критичности предприятий, которые могут бронировать работников при общей мобилизации. Теперь организация может получить такой статус, если будет соответствовать определенным требованиям.

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Об этом сообщается в указе президента Украины. Для получения соответствующего статуса компании нужно подать заявку и необходимые документы, оформление будет проходить через "Дию".

Чтобы получить статус критичности, предприятию необходимо отвечать по крайней мере трем из следующих требований:

уплата налогов и сборов должна составлять не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;

поступления в иностранной валюте должны достигать не менее 32 миллионов в евро в год;

организация должна иметь стратегическое значение для государства или выполнять мобилизационные задачи;

не иметь задолженности перед бюджетом;

иметь штат не менее 250 работников;

средняя заработная плата не должна быть ниже региональной средней за предыдущий квартал.

Предприятия, которые получат статус критических, будут проверяться центральным органом исполнительной власти или областной военной администрацией в соответствии с установленными критериями.

Если обнаружится несоответствие, статус критичности может быть отменен, а в течение следующих шести месяцев компании запрещено подавать документы для повторного бронирования.

Напомним, украинцы, которые находятся за границей, смогут дистанционно получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине. Сейчас в странах, где больше всего зафиксированы украинские граждане, создаются центры Unity Hub, которые в дальнейшем предоставят возможность привлекать людей к украинскому рынку труда из-за границы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское правительство продлит срок перебронирования работников критических предприятий до 31 марта из-за последствий кибератаки. Ожидается, что это решение даст компаниям дополнительное время для оформления бронирования и сохранит баланс между экономикой и мобилизационными потребностями страны.

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