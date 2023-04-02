Мобилизация в Украине: выпустят ли из страны мужчину, у которого родители с инвалидностью

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой выезд из страны для мужчин ограничен. Однако в некоторых случаях военнообязанные граждане Украины все же могут покинуть пределы страны.

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К категориям граждан, которым разрешен выезд из страны во время мобилизации относятся мужчины, которые ухаживают за родителями с инвалидностью. Об этом сообщила правозащитница Марина Бекало.

По ее словам, согласно действующему законодательству, лица, имеющие одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, могут покинуть пределы страны.

Для этого необходимо иметь с собой оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, подтверждающие родственные связи и инвалидность, а также документы, подтверждающие совместное проживание военнообязанного и его родственников с инвалидностью.

Адвокат объяснила, что, если по документам у мужчины и родителей разные адреса прописки, для пересечения границы следует получить акт установления факта осуществления присмотра. Для этого нужно обратиться по месту проживания в местную администрацию, подать заявление с документами об инвалидности родителя, и в течение 5 дней ожидать этот акт.

Напомним, в Украине законом не регламентирован перечень мест для вручения повесток военнообязанным. Поэтому во время военного положения мужчина может получить ее где угодно, в том числе и на предприятии или блокпосту, в общественном месте или на улице.

Ранее сообщалось, что в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке взялись совершенствовать процедуру проведения мобилизационных мероприятий. Законодатели стремятся сделать невозможными существующие проблемы, в частности, попадание военнослужащих на фронт сразу после призыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский заявил, что в Раде все еще думают о возможности "вручать" военнообязанным повестки онлайн с помощью мессенджеров. По его словам, говорить о наличии какого-либо законодательного документа на этот счет рано.

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