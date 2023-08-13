Мобилизация в Украине: кого из мужчин не заберут в армию

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением России. Однако отдельные категории не подпадают под призыв.

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Их перечень озвучили в эфире телеканала "Киев24". Отметим, что этот вопрос регулируется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого не могут призвать в армию в Украине:

– граждан, привлеченных к работе в органах государственной власти и на критически важных предприятиях;

– непригодных по состоянию здоровья или по возрасту;

– женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра;

– родителей-одиночек, которые воспитывают одного (или больше) несовершеннолетнего ребенка;

– родителей, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

– людей, которые на постоянной основе ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;

– осужденных за тяжкие преступления.

Добавим: мобилизация будет продолжаться в нашей стране как минимум до 15 ноября 2023 года. Военное положение украинский парламент продлевал уже восемь раз с начала полномасштабной войны.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 августа украинское правительство разрешило выезжать за границу во время действия военного положения еще одной категории военнообязанных. Это граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в АТО.

– Разъяснения о том, кто из мужчин может уехать за границу с 1 сентября, можно найти по ссылке.

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