Кто из мужчин может выехать за границу с 1 сентября и кому нужно подтверждение в ТЦК: разъяснение

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены по меньшей мере до 15 ноября 2023 года, поэтому и дальше действует режим запрета на выезд за границу мужчин от 18 до 60 лет. Однако для ряда военнообязанных категорий применяются исключения, закрепленные законодательством, которые позволяют ездить в другие страны во время войны.

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Для этого в некоторых случаях им следует получить в ТЦК подтверждение права на отсрочку от призыва на военную службу. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кто из мужчин может уехать за границу с 1 сентября.

Отметим, что решение о выезде за границу в отношении мужчин от 18 до 60 лет принимают на месте представители Государственной пограничной службы. В то время как Правила пересечения госграницы гражданами Украины, утвержденные постановлением КМУ №57, определяют список категорий военнообязанных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения.

Но важно знать, что не все мужчины, имеющие право на отсрочку от призыва по статье 23 ВСУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют право выезжать из страны. К примеру, с лета 2022 года со страны запретили выезд студентам, поступившим в учебные заведения за рубежом, при этом в Украине студенты, аспиранты и докторанты получают отсрочку от мобилизации.

Выезд за границу мужчинам – кому разрешено с 1 сентября?

Во время военного положения некоторым мужчинам разрешен выезд за границу без дополнительных документов и проверок. В частности, лицам до 18 и после 60 лет, а также 18-60-летним, постоянно проживающим за границей и имеющим об этом соответствующие отметки в паспорте.

За границу могут выезжать военнообязанные мужчины (от 18 до 60 лет) таких шести категорий, предусмотренных законодательством:

– исключенные из воинского учета по состоянию здоровья;

– которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

– которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

– которым разрешен выезд за границу через профессию;

– которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию РФ;

– госслужащим (мужчинам и женщинам).

На официальном сайте Государственной пограничной службы перечислены частные случаи и указаны документы, которые необходимо подготовить для выезда за границу таким военнообязанным гражданам.

Кому нужно подтверждение права на выезд от ТЦК?

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что не всем мужчинам нужно обращаться в ТЦК для получения специальных подтвердительных документов на выезд за границу. В частности, это нужно только непригодным к службе по состоянию здоровья лицам, исключаемым из воинского учета (они сразу получают соответствующие документы в ТЦК).

По его словам, если мужчины пересекают границу по семейным обстоятельствам – пограничники проверяют эти обстоятельства, если по инвалидности – проверяют документы, подтверждающие ее.

Со своей стороны народный депутат Сергей Козырь пояснил, что существует проблема с выездом за границу – мужчины не возвращаются. К примеру, начиная с 24 февраля 2022 года и по 25 апреля 2023 года было 192 тыс. 455 записей о выездах военнообязанных за границу. Однако по состоянию на конец 25 апреля этого года почти 19 тыс. человек назад в Украину не вернулись.

Инструментом для незаконного выезда за границу является система Шлях, поэтому Госпогранслужба официально объявила, что ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в нее.

Лицам, пытающимся выехать по Шляху, отказывают в этом – проводятся проверки, отбираются разрешения и начинаются расследования. Пограничники отметили, что больше таких нарушений у небольших ФЛП, которые за $3-7 тыс. могут вывозить отдельных лиц за границу.

Кто сейчас может выехать за границу из мужчин?

Госслужащие и госслужащие, при наличии соответствующих документов, в командировку в другую страну могут поехать:

– члены Кабинета министров Украины и заместители министров;

– главы центральных органов исполнительной власти, их заместители;

– государственный секретарь КМУ и его заместители;

– глава Аппарата Верховной Рады Украины, его заместители;

– государственные секретари министерств;

– глава Офиса президента и его заместители;

– руководители других вспомогательных органов и служб, созданных президентом Украины, их заместители;

– глава Службы безопасности, его заместители;

– глава и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

– глава и члены Счетной палаты;

– глава и члены Центральной избирательной комиссии;

– главы и члены других государственных коллегиальных органов;

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его заместители;

– народные депутаты Украины;

– уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

– глава Национального банка Украины, его заместители;

– постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

– главы местных госадминистраций, их заместители;

– судьи Конституционного Суда Украины;

– судьи;

– прокуроры;

– руководители других государственных органов и их заместители;

– депутаты местных советов;

– руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

– руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( частиц) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100%, в том числе дочерних предприятий.

По профессии выехать за границу могут мужчины:

– работники учреждений по уходу, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

– члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

– работники железнодорожного транспорта;

– авиационный персонал – в командировку или на обучение;

– водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Для помощи ВСУ:

– водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

– деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

– спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

По состоянию здоровья:

– лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

– лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

– лица из составляющих Сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией РФ против Украины – на лечение с предъявлением соответствующих документов, а также один сопровождающий родственник первой линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

– лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до шести месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

По семейному положению выезжать за границу может отец, опекун или усыновитель:

– при наличии трех и более несовершеннолетних детей;

– при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

– одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

– опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

– опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен – один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

– при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

– лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Кроме этого, выезд за границу мужчине разрешен:

– если его или жены родственники нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают, а мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

– если один из родителей или жена являются лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на предложение бывшего нардепа Вадима Денисенко запретить мужчинам выезд за границу еще в течение трех лет после войны. Там подчеркнули, что он не является советником главы МВД и озвученная им инициатива – только его личное мнение.

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