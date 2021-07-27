Многодетным семьям выделят помощь к новому учебному году: назван размер выплаты

Правительство Украины приготовило постановление о выделении помощи многодетным семьям. Перед новым учебным годом такие семьи получат по 2 тысячи гривен на каждого ребенка.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга 27 июля. Он отметил, что постановление готовится по инициативе Владимира Зеленского.

Чтобы облегчить малообеспеченным многодетным семьям подготовку детей до 1 сентября правительство готово выделить им помощь. По словам пресс-секретаря президента, планируется выделить около 300 млн гривен на 150 000 детей.

"Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце", — добавил Никифоров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине пересмотрели выплаты за рождение детей и хотят увеличить помощь до 50 тысяч грн. Это почти на 10 тыс. грн больше, чем сейчас. Соответствующий законопроект разработало Минисоцполитики. Даже если процедура его рассмотрения и принятия ускорится, то рассчитывать на дополнительные деньги украинские семьи могут не ранее чем в 2022 году.