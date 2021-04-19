В Украине хотят повысить выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч: когда дадут деньги и хватит ли их

В Украине хотят увеличить выплату при рождении ребенка до 50 тыс. грн, это почти на 10 тыс. грн больше, чем сейчас. Соответствующий законопроект разработало Министерство социальной политики. Даже если процедура его рассмотрения и принятия ускорится, то рассчитывать на дополнительные деньги украинские семьи могут не ранее чем в 2022 году.

До какой суммы и когда могут вырасти выплаты, как их будут выдавать и помогут ли они родителям – разбирался OBOZREVATEL.

Сейчас в Украине выплата при рождении ребенка составляет 41 280 грн, сразу выплачивается 10 320 грн, а остальные деньги семья получает в течение 36 месяцев равными частями (по 860 грн ежемесячно). Чиновники предлагают повысить размер пособия, ведь оно не пересматривалось с июля 2014 года.

Законопроектом предусматривается:

с 2022 года при рождении первого и каждого последующего ребенка оказывать помощь в размере 50 тыс. грн. Единовременная выплата будет составлять 25% от суммы (12 500 грн), а остальные деньги будут выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями (1 041 грн).

с 2023 проводить ежегодную индексацию выплат (декабрь по сравнению с декабрем предыдущего года).

Если документ примут, то автоматически увеличится и выплата при усыновлении ребенка, ведь она устанавливается на уровне размера помощи при рождении. Кроме того, в законопроекте остается помощь в виде "пакета малыша", который полагается в течение 30 дней после родов.

"Пакет малыша прикреплен к минимумам на детей. То есть, с повышением выплат он не станет меньше. Разве что нужно будет вносить изменения в закон, но вряд ли Верховная Рада согласится ухудшать состояние. Это разные типы помощи. Деньги есть деньги, а "пакет малыша" это страховка, что после родов и до одного года есть базовый набор для ребенка", – отметила нардеп Евгения Кравчук.

Сейчас в Украине государственную помощь семья получает не сразу, а частями. Это обусловлено тем, что при рождении ребенку нужно купить намного больше вещей, в частности, кроватку, коляску, ванночку и тому подобное. А уже следующие три года родители получают ежемесячную помощь, которую могут использовать на питание и детские средства личной гигиены. Сейчас родители получают ежемесячно 860 грн и уверяют – денег не хватает.

"Я в декрете, работает только муж. Кроватку и коляску нам подарили родители, поэтому мы не тратились. Ребенку всего четыре месяца, я кормлю сама. Поэтому в принципе покупаем мы только подгузники, одноразовые пеленки и одежду. Но самых подгузников надо минимум по пачке в неделю. Мы берем Huggies, а это где-то 250-300 грн за пачку 40 штук, как раз где-то на неделю хватит", – рассказала молодая мама Елена Головата.

OBOZREVATEL посчитал, сколько в среднем нужно тратить на ребенка в месяц. Детские товары распределяются по возрасту и весу ребенка. Если новорожденный младенец, то ест соответственно меньше смеси, а вот подгузников тратит больше – менять днем ​​надо каждые три-четыре часа.

В общем ребенок от первого дня жизни до полугода требует ежемесячно:

около 160 штук подгузников (не менее 4 пачки по 40 штук),

в среднем 8 пачек каши (по две пачки в неделю), если малыш не находится на грудном вскармливании. Начиная с 6 месяцев ребенку можно вводить прикорм и количество пищи увеличивается.

Самым доступным является детское питание "Малютка", в среднем пачка стоит 75 грн. Следовательно, в месяц нужно 600 грн. Если рассматривать товары дороже, то питание Nestogen обойдется минимум в 195 грн за пачку, поэтому в месяц нужно 1560 грн. Подгузники Pampers в месяц обойдутся в среднем в 640 грн, а фирмы Huggies в 1000 грн.

Поэтому, родителям на средства гигиены и питание нужно потратить минимум 1 240 гривен, если выбирать доступные товары. Это с учетом того, что кашу будут варить на воде. Молоко в месяц обойдется в 375 грн, если использовать по 0,5 литра в день. Однако, начиная с шести месяцев ребенок потребует разнообразного питания и расходы придется увеличить.

Сейчас родители утверждают, что в среднем на новорожденного ребенка тратят три тысячи в месяц. Помощи от государства хватает на неделю, не больше. И даже если выплаты возрастут, то дополнительные 180 грн в месяц не перекроют все затраты на ребенка.

"В нашей семье на ребенка тратилось минимум 3 000 грн в месяц. Это с учетом того, что сначала я кормила сама. Смеси мы потом выбирали за ценовой политикой, сначала пользовались "Малюткой", но она не подошла, пришлось покупать дороже. Чтобы содержать семью, а у нас есть еще старший сын, я побыла в декрете недолго и вернулась на работу", – рассказала Людмила Ткаченко.

Если же у семьи проблемы с деньгами, то в интернете, в частности в чатах для молодых мам, есть целый ряд советов, как сэкономить на ребенке. Предлагают отказаться от подгузников и использовать старый проверенный метод – пеленки или марли. Но прибегать к таким методам молодые мамы не спешат, ведь это отнимает много времени и создает дискомфорт.

Возможно, родителям в Украине не придется искать альтернативу комфортном уходу за ребенком. Ведь с точки зрения расчетов государственные выплаты могут приблизиться до минимального уровня, который нужен ребенку в месяц – на питание и средства гигиены. Государство может оказывать помощь в 1 041 грн, а минимальный набор обойдется в 1 240 гривен.

О том, что повышение выплаты при рождении не поможет украинским семьям уверены в парламенте. Поэтому, после того как законопроект внесут на рассмотрение в ВРУ неизвестно есть ли вообще у него будущее. В комментарии OBOZREVATEL председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп и мама четырех детей Галина Третьякова отметила на вещах поважнее для страны.

"Я считаю, что бюджет должен распределяться следующим образом. Если мы войдем в бюджетное планирование, сперва – деньги на армию, потому что мы должны защищать границу и жизни людей внутри страны. Второе – финансировать безопасность. Третье – выплаты при рождении ребенка это когда человек попадает в сложные жизненные обстоятельства. Уже доказано, что эта выплата не помогает демографической ситуации", – сказала Третьякова.

По ее словам, улучшить ситуацию семей в стране можно следующим образом:

налоговая система должна быть настроенной на семью. Сумма из прожиточного минимума, которая идет на ребенка, не должна облагаться, а должна оставаться в домохозяйстве,

трудовой кодекс должен защищать отцовство и материнство. Член семьи, который ушел в декрет, должен иметь возможность вернуться к трудовой деятельности,

стоит развить дружескую инфраструктуру для семьи с ребенком.

Раскритиковал законопроект и бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, который в комментарии OBOZREVATEL назвал такую инициативу правительства "популизмом и пиаром, который в итоге не решает ничего". Сейчас документ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Учитывая критику со стороны парламентариев существует вероятность, что законопроект могут не принять. Неизвестно и когда он попадет на рассмотрение Верховной Рады. Несмотря на то, что улучшать жизнь украинских семей можно разными способами, дополнительные 10 тыс. грн приближают ежемесячную помощь государства к тому минимуму, который нужен для содержания ребенка.