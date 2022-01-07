Много поздравлений и яркие инсталляции: как Украина отметила Рождество 2022. Фото и видео

В этом году Рождество Христово, которое ежегодно по юлианскому календарю отмечают 7 января, выпало на пятницу. В Украине празднования начались с самого утра.

Граждан с праздником поздравил премьер-министр страны Денис Шмигаль в Telegram. Он пожелал мира каждой украинской семье и чтобы во всех домах "всегда царил дух радости и светлой надежды".

Поздравления с праздником опубликовали и на странице командования объединенных сил Вооруженных сил Украины в Facebook. Генерал-майор Сергей Наев пожелал всем на Рождество счастья, тепла и семейного уюта.

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"Пусть Рождество Христово утверждает нашу веру в победу, укрепляет нас согласием и изобилием, объединяет и вдохновляет на новые достижения и начинания! Христос родился! Славим Его!" – сказал Наев.

В Одессе в храмах провели праздничные службы, а местами верующие пели на улицах колядки. Кроме того, актеры Одесского украинского театра им. Василько устроили коляду в одном из местных супермаркетов. Они надели традиционные костюмы, взяли с собой звезду и пели колядки в торговых залах.

Как пишет "Суспільне", в Одессе провели акцию "Рождество Итого". Она состоялась в Кафедральном соборе Св. Апостола Андрея Первозванного. 12 актеров в храме устроили 30-минутную рождественскую вертеп.

В Одессе и в Харькове полицейские устроили праздник для детей. В Одессе малышам раздавали подарки и сладости и катали на служебных авто, а в Харькове еще и фотографировали с копами и в бронежилетах.

Праздничное настроение создавала и "Укрзалізниця". В компании показали фото украшенного гирляндами к Рождеству вагона №8 в поезде №59 Киев – Чоп.

А в Харькове по улицам города курсировал рождественский трамвай, украшенный огоньками.

Праздничная атмосфера ощущалась в Луцке. Ее было хорошо видно на фото путешественника и блоггера Руслана Власенко. На кадрах видна задекорированная Театральная площадь и елки.

Напомним, что украинцев с Рождеством также поздравил президент Владимир Зеленский. Он сделал это, катаясь на сноуборде в Буковеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Пономарев решил поздравить украинцев с праздником Рождества с пятью звездами украинского шоу-бизнеса: Олей Поляковой, DZIDZIO, Артемом Пивоваровым, ALEKSEEV и Лесей Никитюк. Артисты спели новую украинскую колядку.