Мне все равно, что будет с Россией после поражения в Украине, – Зеленский о словах Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его государство против полного разгрома России после победы Украины. Он отметил, что россияне сами должны заботиться о своем будущем после поражения в войне.

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Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченной к годовщине полномасштабного российского вторжения. Трансляция мероприятия проходила в YouTube.

"Мне абсолютно все равно, что будет с Россией после поражения в войне", – сказал Зеленский.

"Если бы они думали о своей стране, о своих людях, об их благополучии, не было бы этой войны. Мы работаем, мы думаем о себе – как нам выжить, нам некогда думать о России", – добавил он.

Глава государства уточнил, что о будущем России должна думать российская элита, у которой все заблокировано за границей.

"Больше санкций, больше давления, больше изоляции, и российские олигархи начнут думать о судьбе России", – резюмировал президент.

Напомним, недавно Эммануэль Макрон заявил, что его государство против полного разгрома России после победы Украины. Он считает, что наша страна должна победить в развязанной кровавой войне РФ, но при этом не стоит добиваться падения последней.

Кроме того, на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля Макрон отметил, что поставка оружия Киеву позволит Вооруженным силам нашей страны перейти в контрнаступление и это позволит переговоры. Причем, на условиях украинской стороны.

До этого Макрон еще раз выступил за то, что с Россией следует вести диалог. Он считает, что разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным помогут остановить начавшуюся войну.