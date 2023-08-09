Митрополит ПЦУ заявил, что украинские власти 'выдумывают' войну: в сети возмущены. Видео

Митрополит ПЦУ Черновицкий и Буковинский Даниил издал, что украинские власти "выдумывают ту войну". Ее мотивом, по словам священнослужителя, является страх перед Москвой.

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Видео выступления Даниила перед прихожанами опубликовано в TikTok _pravoslavie_upc. Он подчеркнул, что паломникам приходится "вопреки невозможному" преодолевать путь, чтобы собраться у святилища (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

"Дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами так как вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть придумывает то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище", – заявил митрополит.

Митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Данило (Михаил Ковальчук) родом из Ивано-Франковской области. До 1990 служил клириком в Ивано-Франковской епархии РПЦ МП, а в 1990 принял сан епископа в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В сети возмутились словами священнослужителя и призвали СБУ им заняться.

"Где СБУ? Он наговорил на 15 лет тюрьмы за измену и призывы к сепаратизму", "Подождите, им можно критиковать власть? Выдуманная война, вы серьезно?", "Ого. Это криминал. Очень прошу, чтобы СБУ занялась этим митрополитом", – писали украинцы.

Напомним, ранее стало известно, что митрополит УПЦ МП из Винницкой области, являющийся главой Тульчинской епархии, оправдывал российскую агрессию. Священник уже поплатился за свою позицию. Он получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Следствие выяснило, что священник распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгородском кафедральном соборе произошел скандальный случай. Священник греко-католического собора Роман Курах назвал россиян "великим народом". Более того, он молился о примирении Украины со страной-агрессором.

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