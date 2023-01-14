Митрополит Эпифаний совершит еще одну службу в Киево-Печерской Лавре: подробности

Украинский язык и украинская молитва снова будут звучать на территории Киево-Печерской лавры. Митрополит ПЦУ Эпифаний 19 января в 9 часов утра совершит богослужение по случаю праздника Крещения Господня в Успенском соборе, где проходило и Рождественское богослужение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (ВЦУ). Там отметили, что получили все необходимые разрешения на проведение службы и подписали соответствующее соглашение с руководством Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Сообщаем, что торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры" , – указано в сообщении.

В ПЦУ также подчеркнули, что богослужение начнется в 9 часов утра.

Присоединиться к нему призывают всех желающих. Однако в ПЦУ просят с пониманием отнестись к тому, что по причине действия режима военного положения, перед праздничным богослужением и во время его проведения будут введены дополнительные меры безопасности и возможные ограничения.

"Отметим, что надлежащее разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение", – добавили в ВЦУ.

Напомним, 7 января Эпифаний провел богослужение в честь Рождества в Киево-Печерской лавре. То, что на территории православной святыни в Киеве украинский язык зазвучал впервые за многие годы, уже успели окрестить историческим событием. Чтобы увидеть его своими глазами, в Успенском соборе на территории лавры собралось огромное количество верующих.

Митрополит Эпифаний во время рождественской службы напомнил, как Украина разрушила планы России и почтил Героев.

Зато еще накануне резвой службы ВЦУ, после расторжения договоров аренды, по которым УПЦ МП использовала Успенский собор и Трапезный храм в Киево-Печерской лавре, церковники, подчиненные РПЦ, заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат им до конца войны и даже пригрозили администрации заповедника уголовным преследованием в случае, если Эпифаний собор.