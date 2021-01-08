Митрополит Драбинко заявил о 'гибридном признании' ПЦУ

В условиях, когда Московский патриархат оказывает давление на поместные церкви мира с тем, чтобы те не признавали Православную церковь Украины, происходит ее "гибридное признание".

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко. "Парадокс ситуации заключается в том, что ни одна из церквей не сказала, что она не признает ПЦУ. Они просто воздерживаются от признания", – заметил он.

По словам митрополита, Россия использует "финансовую дипломатию", и держит отдельные поместные церкви "на коротком поводке", не позволяя им официально признать ПЦУ.

В то же время ряд епископов поместных церквей уже поминают во время богослужений главу ПЦУ митрополита Епифания, что является жестом признания. "Происходит "гибридное признание" ПЦУ отдельными епископатами и священниками других поместных церквей еще до синодальных решений", – сказал он.

Митрополит привел примеры такого "гибридного признания".

"На днях я видел, как епископ Болгарской церкви поминал на службе митрополита Епифания. Раньше владыка Исайя из патриархата Чешских земель и Словакии тоже приезжал и сослужил с нашим предстоятелем".

Драбинко добавил, что даже в среде РПЦ есть епископы и священники, которые фактически признали каноничность ПЦУ, поскольку поддерживают общение с ней.

"В самой каноничности ПЦУ практически никто не сомневается. Здесь вопрос только во включении в Диптих и почитании за богослужением. Официальные признания последуют, когда уменьшится давление со стороны Московского патриархата", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 5 января 2021 года отмечают вторую годовщину предоставления Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии. Ранее Александр Драбинко спрогнозировал, что в 2021 году к четырем уже имеющимся признаниями добавится еще 2-4.