Минздрав в эмоциональных роликах рассказал о необходимости вакцинации. Видео

Министерство здравоохранения совместно с Офисом президента запустили в сети эмоциональные видеоролики о вакцинации от COVID-19. В них на простых примерах показано, почему необходимо пройти прививки от коронавируса всем взрослым людям, независимо от возраста.

Видео созданные по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины.В мини-фильмах украинцы рассказывают, почему они решили вакцинироваться. Все три видео объединены одним общим лозунгом: "Ты нужен будущему" (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Так, в одном из видеороликов молодая тренер танцев рассказывает, что она мечтает увидеть своих воспитанников победителями в международных конкурсах.

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"Когда-то они покорят весь мир – лет так через 15. И я буду самым счастливым человеком на Земле", – говорит хореограф.

Она признается, что надеется еще не раз станцевать со своими учениками, именно поэтому она прошла вакцинацию – ради своего будущего.

Во втором ролике 61-летний тренер по боксу рассказывает, что сделал прививку ради завтрашнего дня – чтобы иметь его еще много лет.

А в третьем видео 85-летний мастер-часовщик говорит о своей профессии: "тот, который лечит время".

"И когда механизм оживает, я говорю: будет жить. Поэтому сегодня я здесь, чтобы снова сказать – будет жить ", – говорит старый часовщик, объясняя, почему сделал прививку от коронавируса.