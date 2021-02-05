Минздрав пообещал украинцам портал о вакцинации: в чем суть
Министерство здравоохранения (Минздрав) инициировало создание специального портала, который будет информировать украинцев о программе вакцинации против COVID-19 в стране.
Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. Трансляцию вел телеканал "Рада".
По словам министра, на таком портале граждане смогут узнать о:
дорожной карте вакцинации и ее этапах;
организации процесса;
подготовке персонала;
самих вакцинах.
Кроме этого, добавил он, на информпортале будут содержаться дашборда (инфопанели) о статистике получения украинцами прививок в реальном времени. Над этим, отметил Степанов, специалисты министерства работают совместно с коллегами из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Министр заверил, что первая версия такого ресурса будет доступна уже со следующей недели. Тогда как полная, вместе с мобильной версией, – до конца февраля.
По словам Степанова, вакцинацию против COVID-19 в Украине планируют завершить до конца 2021 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Министерстве здравоохранения анонсировали начало вакцинации в Украине 15 февраля. Однако эта дата ориентировочная.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупить излишек вакцины в страны Евросоюза, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.
Со своей стороны главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в ближайшее время в Украине будет зарегистрирована вакцина от компании Pfizer.