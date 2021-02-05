Минздрав пообещал украинцам портал о вакцинации: в чем суть

Министерство здравоохранения (Минздрав) инициировало создание специального портала, который будет информировать украинцев о программе вакцинации против COVID-19 в стране.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. Трансляцию вел телеканал "Рада".

По словам министра, на таком портале граждане смогут узнать о:

дорожной карте вакцинации и ее этапах;

организации процесса;

подготовке персонала;

самих вакцинах.

Кроме этого, добавил он, на информпортале будут содержаться дашборда (инфопанели) о статистике получения украинцами прививок в реальном времени. Над этим, отметил Степанов, специалисты министерства работают совместно с коллегами из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Министр заверил, что первая версия такого ресурса будет доступна уже со следующей недели. Тогда как полная, вместе с мобильной версией, – до конца февраля.

По словам Степанова, вакцинацию против COVID-19 в Украине планируют завершить до конца 2021 года.

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