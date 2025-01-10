Минюст уже завершает восстановление государственных реестров после масштабной кибератаки, – Стефанишина

Министерство юстиции Украины завершает восстановление государственных реестров после масштабной кибератаки. Реестры уже работают, и ведомство перешли к завершающему этапу – восстановление реестров движимого имущества и снятие обременений.

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Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в комментарии Укринформу. По ее словам, Минюст обеспечивает надежное восстановление государственных реестров.

Она подчеркнула, что Минюст осуществляет комплексное тестирование каждого реестра перед его запуском.

"Реестры уже работают, и мы перешли к завершающему этапу – восстановление реестров движимого имущества и снятие обременений, что обеспечит полное функционирование всех услуг. И сегодня Министерство осуществляет комплексное тестирование каждого реестра перед его запуском и обеспечивает максимальную безопасность данных", – отметила Стефанишина.

В процессе стабилизации работы реестров Минюст ввел горячую линию для оперативного реагирования на возможные вопросы.

"Мы проводим тщательное тестирование вместе с пользователями и оперативно прорабатываем все технические вопросы для обеспечения надежной работы систем", – подчеркнула Стефанишина.

Напомним, что 19 декабря 2024 года Украина испытала один из крупнейших кибератак за всю историю. Основной мишенью стали государственные реестры, что привело к временному блокированию ряда важных сервисов. Несмотря на сложность ситуации, Минюст оперативно реагировал и выплаты для граждан, в том числе социальные, были произведены согласно графику. В то же время в Минсоцполитики отметили, что атака на реестры Минюста не повлияла на проведение социальных выплат, и часть из них была выплачена вовремя.

Как уже сообщал OBOZ.UA:

4 января возобновилась работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Ранее же была возобновлена работа трех основных реестров нотариата, в частности Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра, Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

9 января стало известно о возобновлении работы Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), что позволит снова формировать выдержки и получать админуслуги. Сервис был недоступен в течение трех недель после масштабной хакерской атаки со стороны России.

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