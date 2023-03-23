Минус вражеский ''Зоопарк-2'': операторы ССО подстрелили очередную ''жирную'' цель в Донецкой области. Видео

Украинские военные продолжают наносить значительные потери российским оккупантам. Поэтому страна-агрессор Россия теряет на войне против Украины самые редкие образцы своего вооружения.

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Бойцы ССО охотились на очередную "жирную" вражескую цель на Донетчине. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сил специальных операций ВС Украины.

В частности, украинские защитники во время ведения аэроразведки на Донецком направлении обнаружили и преследовали радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2", который постоянно менял позицию.

Подразделение Сил специальных операций передало координаты размещения контрбатарейного комплекса одному из подразделений Сил обороны, которое и атаковало цель.

"В результате парк уничтоженной техники противника пополнился еще на одну единицу", – добавили в ССО.

Следует отметить, что 1Л220У "Зоопарк-2" – это радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс. Он предназначен для ведения разведки позиций огневых средств противника, расчета траектории снарядов и ракет, корректировки огня, слежения за воздушным пространством, а также контроля за беспилотными летательными аппаратами. Его ориентировочная стоимость составляет около 10-15 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские воины зрелищно уничтожили российский опорный пункт на Купянском направлении, ликвидировав захватчиков и вражеский БК. Поражение российской позиции произвели в тесном сотрудничестве пограничной аэроразведки с артиллерией;

– теробороновец с Луганщины с позывным "Бусинка" за 5 минут сбил два российских БПЛА. Оба дрона он обезвредил с помощью автомата.

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