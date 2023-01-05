Можно сколько угодно скулить по поводу неявного табу на Пушкина (и не только на него) в Украине, однако же факт остаётся фактом: многочисленные бомбы, сброшенные по нему пуйлом, цели достигли, и теперь ни солнца их поэзии, ни их поэзии вообще у нас больше нет, и это надолго.

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Что на замену?

В музыке, к примеру, замена всему русскому спокойно нашлась, отчего и Украина, и музыка только выиграли. Найдётся замена, разумеется, и в литературе, но здесь в наше не очень читающее (ни Пушкина, ни Шевченко) время всё несколько сложнее.

Я буду терпеливо ждать, пока на украинских телерадиоканалах и украиноязычном ютубе, наконец, не появится качественная отечественная Поэзия. Не только Шевченко и не только Франко. Постоянно должны быть и таки будут, собирая миллионы зрителей и слушателей, и Сосюра, и Симоненко, и Костенко, и многие — очень многие другие.

На книги, честно говоря, надеюсь не особенно: они — для тех, кто умеет читать [то, что на бумаге, а не на экране], но таких сейчас не столь уж и много. А вот ЗВУЧАТЬ должны, причём в мастерском исполнении (то есть с любовью!!!), не только песни, но и стихи.

С прозой сложнее: в компьютерное время она погибает по всему миру — смертью долгой, мучительной и нелепой. Жертва прогресса и, понятно, не единственная.

Вдогонку хочу лишь крикнуть: ну пощадите хотя бы Гоголя! Циклы "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Миргород" (весь, а не только "Тарас Бульба"!) — это сокровищницы УКРАИНСКОЙ литературы, УКРАИНСКИЕ и по духу, и по сути, на каком бы поганом мерзопакостном языке они ни были написаны в силу нехорошо сложившихся обстоятельств (даже найканоничнейший — и то повести на не том языке пописывал тоже, и это до нас ещё не все дошли). Не скажу, что остальных украинских прозаиков не жалко, но проза исчезает вообще, потому ору лишь о самом ценном.

У поэзии шансов выжить значительно больше: она меньше привязана к бумаге, её чаще ещё и слушают, да и вообще стихи короче, что увеличивает их выживаемость. Но, поскольку не всякая поэзия — Поэзия (в том числе даже и украинская), тут важен отбор, который не должен стать случайным, иначе она уподобится интернету, являющемуся в той же степени паутиной, что и бездонной гигантской помойкой: ищите, кто что сможет, а это очень печально.

Однако начинается она, к сожалению, с [до]школьного образования, с которым всё обстоит ещё печальнее. Я спросил своего друга — одного из лучших преподавателей-филологов страны, что сейчас учат в школе, и вот что он — Александр Черкас — мне написал. Ответ привожу в оригинале, не портя омерзительным переводом.

"Щодо поезії. У 5 класі цього навчального року змінилась програма, але мають вивчати кілька віршів Шевченка, Тичини й Рильського; у 6 класі вивчають напам'ять "Ще не вмерла Україна", читають поему Миколи Вороного "Євшан-зілля", Шевченка, Лесю Українку, Станіслава Чернілевського, Ірини Жиленко, Ігоря Калинця, Леоніда Глібова, Степана Руданського, Павла Глазового. У 7 класі вивчають знову Шевченка ("Заповіт", "Мені 13 минало...", балада "Тополя"), Костенко, Симоненка, починають знайомство з поезією Олега Ольжича й Олени Теліги; розглядають пісенну творчість Андрія Малишка, Володимира Івасюка. У 8 класі — пісні Марусі Чурай, народні думи, знову кілька віршів Шевченка, Лесі Українки, Володимира Сосюри, Володимира Підпалого, Василя Голобородька; знайомляться з розмаїттям сучасної лірики (В. Герасим'юк, І. Малкович, А. Мойсієнко, І. Павлюк, Г. Кирпа). У 9 класі — фінальний акорд у шкільному вивченні Шевченкової творчости (перелік творів досить ґрунтовний: "До Основ’яненка", "Сон" ("У всякого своя доля…"), "Кавказ", "І мертвим, і живим, і ненарожденним…", "Катерина", "Наймичка", "На панщині пшеницю жала…", "Марія", "У нашім раї на землі…", "Доля", "Росли укупочці, зросли…", "Ісайя. Глава 35"). Усього 12 вершинних різножанрових творів митця, на які відведено 14 годин навчального часу. Цього замало, адже і вчительство змушене викладати виучуваний матеріал за принципом калейдоскопа, і за таким же принципом його засвоює й дитина. Також у 9 класі ще вивчають твори Г. Сковороди, І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки. У 10 класі достатньо годин для вивчення поезії Франка (обожнюю цей період, особливо його інтимну лірику); знову Леся Українка; інтимна й патріотична лірика Олександра Олеся. В 11 класі — оглядово лірику М. Семенка, поезію Тичини, Плужника, Рильського, Маланюка, творчість шістдесятників (Симоненко, Павличко, Драч, Вінграновський), знову Костенко, стоїчна поезія Стуса. Окрім цих творів, учитель має право розглядати будь-яку поезію на уроках літератури рідного краю (це 2 уроки на рік у кожному класі)."

Я в этом не увидел ни системы, ни последовательности — ни хронологической, ни какой-то другой. Не увидел и любви. Как и того, каким образом ЭТО поможет полюбить украинскую поэзию. Это — для решателей кроссвордов, большой набор материала, который полезен может быть, например, для того, чтобы при случае заполнить слово из 6 букв, которое начинается на "т", а заканчивается на "на" и означает украинского поэта. Так учили в ссср, где школа прочно убивала всякий интерес к литературе, который жизнь потом долго возрождала — не благодаря школе, а вопреки ей.

Грузить такое количество "культурной информации" (а ведь это только поэзия! Есть ещё и проза! И, кстати, все остальные предметы тоже!!!) в околопятнадцатилетнюю голову — это тратить время преподающих на вредительство, а учащихся на борьбу с этим самым материалом. А ведь в его основе была, в том числе, и настоящая Поэзия. И что от неё в этом всём, ТАК подаваемом, осталось?

Война больше учит любить Украину, чем такой механизм преподавания, выполняющий объективно функцию противоположную, — это кого-то интересует???

Украина, конечно, справится. И с россией, и со школьной программой. Но деток жалко. И Литературу, которая в этом невьебьёмном объёме теряется.