Минобразования Литвы продолжит государственную поддержку украинских школ в стране, – Кондратюк

Министерство образования Литвы продолжит государственную программу поддержки украинских школ и классов в стране.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк по результатам встречи с командой Министерства образования, науки и спорта Литвы.

По состоянию на февраль 2024, 12 тысяч украинских детей учатся в школах и детсадах Литвы. Из них три тысячи получают образование на родном украинском языке. Это стало возможным благодаря тому, что Министерство образования Литвы аккредитовало три частных украинских школы, которые сейчас функционируют в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе и Шауляе и получают от правительства Литвы образовательные субвенции на украинских учеников.

"Мы не намерены останавливаться. Напротив, мы продвигаем наш опыт открытия украинских школ в других странах Европы", – отметил канцлер Министерства образования Литвы Юлиус Лукошиус.

"В этом году Литва также организует проведение украинского национального мультипредметного теста для выпускников школ с тем, чтобы дети получили официальные украинские свидетельства о получении среднего образования", – добавили в Министерстве.

Елена Кондратюк, которая находится в Литве с официальным визитом по приглашению Спикерки Сеймаса Виктории Чмилите-Нильсен, посетила две украинские школы, функционирующие в Вильнюсе.

"Украина очень ценит бережное отношение Литвы к нашей культуре и языку. Вильнюс может служить примером для других столиц, приютивших украинских женщин и детей", – отметила заместитель председателя Верховной Рады Украины.