Минобороны Украины допустило к эксплуатации мобильную платформу "Равлик": что известно о разработке
Парк военной техники Сил обороны Украины пополнил вездеход "Равлик". Этот наземный роботизированный комплекс является полностью украинской разработкой.
Как сообщила прессслужба Министерства обороны 27 декабря, универсальная мобильная платформа "Равлик" кодифицирована и допущена к эксплуатации в войсках. В ведомстве отметили, что она имеет небольшие размеры, "Равлик" легко транспортировать на автоприцепе.
Украхинский вездеход весит чуть больше полутонны и способен перевозить несколько сотен килограммов груза или тянуть почти двухтонный прицеп.
Герметичная пыле- и влагозащищенная платформа отлично работает в сложных погодных условиях, в частности в мороз и жару.
Электрический двигатель и мягкие вездеходные шины позволяют "Равлику" двигаться тихо.
Как рассказал заместитель руководителя Минобороны Дмитрий Клименков, благодаря конструктивным особенностям и внедрению современных инженерных решений "Равлик" без труда преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.
"Этот работа можно использовать как универсальную платформу для выполнения широкого спектра задач", – сказал чиновник.
Напомним, ранее в Украине запустили в эксплуатацию в армии первого пожарного робота. Он представляет собой подвижную гусеничную платформу с системой подачи воды под давлением или специальной гасящей огонь пены.
Также сообщалось, что украинские изобретатели создали FPV-дрон Sting, способный перехватывать "Шахеды". Его скорость превышает 160 км/ч. БПЛА может летать на высоте около трех километров.
Как писал OBOZ.UA, в ноябре Минобороны заявило о расширении поддержки украинских производителей, в том числе современных беспилотных и роботизированных систем. Ради этого представители ведомства встретились с депутатами Верховной Рады.
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