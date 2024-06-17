Минкультуры поблагодарило музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова за вклад в сохранение национальной памяти Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины выразило благодарность Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова за весомый вклад в сохранение национальной памяти Украины через сбор, хранение и распространение свидетельств жителей Украины о российско-украинской войне, в частности в рамках выставки "Голоса", которая стремится проявить глубину и силу историй украинцев.

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Выставка "Голоса" открыла мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшего в Украине и мире онлайн-собрания историй о войне в Украине непосредственно от ее очевидцев, содержащей уже более 110 тысяч живых рассказов. Их можно найти на портале Музея. Выставка – это эмоционально глубокий опыт, позволяющий каждому посетителю почувствовать, что переживает Украина.

МКИП подчеркивает, что Музей системно документирует и хранит устную историю Украины, доносит до широкого круга показания выживших о военных преступлениях РФ для восстановления справедливости. Несколько героев музея были свидетелями в народном трибунале в Гааге. Истории из Музея становятся основой для создания документальных фильмов о войне в Украине.

Музей развивает международное сотрудничество, реализует сотрудничество с иностранными вузами в сфере образования и науки, информационной и просветительской деятельности, организует тематические мероприятия в странах Европы и в Украине с привлечением мировых экспертов, проводит интервью с мировыми историками, мыслителями, художниками, специалистами в сфере сохранение национальной памяти, поддерживает кинематографистов-документалистов.

Министерство культуры и информационной политики Украины отметило, что Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вносит значительный вклад в сохранение и исторической памяти Украины и восстановление справедливости в будущем.

МКИП рекомендует выставку "Голоса" к показу в Европе и США для привлечения внимания и напоминания мировому сообществу, что Украина нуждается в мощной системной поддержке в войне России против Украины ради гарантий безопасности в мире, господства демократических ценностей и установления справедливого мира.