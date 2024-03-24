Минкульт решил обратиться к разработчикам игр по украинской локализации

Министерство культуры и информполитики решило обратиться к мировым разработчикам видеоигр с просьбой увеличить выпуск украиноязычных версий игр. Для этого ведомству потребуется прибегнуть к "айтишной дипломатии".

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев. По его словам, на существующую проблему министерству указала супруга президента Елена Зеленская.

"Более месяца назад у нас было рабочее совещание по приоритетам министерства с участием первой леди Зеленской. Среди вопросов, которые она подняла, была проблема с поступлением на украинский рынок легальных компьютерных игр на украинском языке", - отметил Карандеев.

И.о. министра считает, что индустрия компьютерных видеоигр требует "персональной коммуникации". Именно ее он и назвал "айтишной дипломатией". Однако вместо "персональной коммуникации" министерство планирует "в ближайшее время выйти с глобальным предложением к мировым производителям игр". По крайней мере, именно так сказал Карандеев.

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